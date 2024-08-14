旅社：日震沒旅警 退團不退款 查詢安全增零星棄赴 保聯：自陷危險旅保不賠

東瀛遊：80團在日 行程沒調動

上周四（8日）日本宮崎縣對開海域發生7.1級地震，日本氣象廳罕有發出「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報。暑假為港人旅遊旺季，本港赴日旅行團暫未受影響。禤國全受訪時稱，截至昨日東瀛遊約有80團共約2000名港人旅客在日本，相關行程未有因地震而調動，強調一切仍是「安全、正常」；而暑假日均亦有8至10個旅行團如常出發。

保安局現時對日本發出黃色外遊警示，涵蓋福島第一核電廠附近區域，是於2011年日本東北地區核泄漏事故後發出。因應日本發出「巨大地震注意」通報後，局方隨後更新網頁內的附加資料，提醒港人留意日本政府最新公布。禤國全稱，不少查詢的顧客不理解赴日是否安全，公司就相關情况解釋，另仍有旅客報名下月出發前往九州的旅行團。他說若港府提升外遊警示級別，旅行社會以安全為原則再調動。

禤國全說，昨起是日本一連4日的盂蘭盆節，不少當地人外遊。他相信在日本旅遊仍是安全，估計日本當局發出「巨大地震注意」通報後，隨即開放逾百間避難所，只是提醒及方便民眾外遊前，先安頓好長者及小孩。

縱橫遊：近一兩日10多組問日本團

縱橫遊常務董事袁振寧昨受訪稱，截至昨有10多團共約300名團友在日本，涵蓋不同熱門旅遊點，而近一兩日亦有10多組旅客查詢九州及和歌山的旅行團，暫未有旅客選擇放棄赴日。他說上周地震未有引致當地建築物嚴重損毁，認為旅客毋須過分緊張。他說現時政府未有對日本提升外遊警示級別，旅客如放棄行程，費用要自行承擔。

至於旅遊保險會否涵蓋地震，保險業聯會昨回覆查詢表示，不論是上周地震前購買保單而如期出發者，抑或地震後才購買保單而赴日者，由於不保障事項已列明涵蓋「已存在狀况」，或自行暴露於不必要危險的損失，若在行程中遇到由當地政府界定為今次地震或餘震造成的損害，保單不會賠償。

保聯籲慎重考慮如期出發否

保聯提醒受保人慎重考慮是否如期出發，投保人若在上周（8日）地震前購買旅保，才有機會獲保障，舉例出發前指定日數內，因前往的目的地發生自然災害而無法避免必須取消旅程，或投保人在身處的受保旅遊的地方發生自然災害而無法避免必須中斷旅程返港，已繳付而未能退回的機票、海外住宿及交通費用等旅費可獲賠償。

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