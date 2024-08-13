明年2．9跑 渣馬男3女3.5小時完賽獎金1萬變1000

名額維持7.4萬 下周三可報名

渣馬主辦單位解釋，馬拉松特別獎勵計劃自2006年起一直是1000元，與今屆水平一致，過去兩屆推出加碼版「萬金先生／小姐」是為慶祝渣馬第25屆賽事（2023），以及第五度舉辦亞洲馬拉松錦標賽（2024）。

主辦：獎金素千元 上兩屆特別加

翻查過去兩屆「馬拉松特別獎勵計劃」資料，2023年渣馬共151男66女本地跑手達標，獎金共217萬元；2024年有446名「萬金跑手」，數目翻倍，包括322男124女，獎金共446萬元。至於頒予各組別首3名香港永久居民選手的「特別獎金」，2025年總獎金額為39.6萬元，則較2024年14.4萬元多。

本報向渣馬大會查詢今年參賽名額沒有增加的原因，獲回覆稱跑手安全及體驗一直是大會首要考慮，大會詳細分析賽道容量及安全，認為參賽人數維持約7.4萬人是適切安排。

增至20年齡組別 獎項多兩倍

今屆賽事擴大年齡組別及其獎項，年齡組別由8個增至20個，男女各10組；各組別均設挑戰組，首3名將獲發獎金，令上屆66個相關獎項增至今屆174個，以獎勵成績突出的跑手。大會表示，渣打銀行冠名贊助逾20年，「一直為渣馬的成功出心出力，投放的資源有增無減」。

今屆賽事沿用上屆賽道，全馬及半馬由尖沙嘴彌敦道出發，10公里賽則以東區走廊作起點，輪椅賽就由灣仔運動場出發，所有比賽均以維園作終點。主辦單位另計劃支持賽事沿途近千間小店，在賽事當日化身打氣隊激勵跑手，亦冀令觀賽市民感覺置身嘉年華。

另外，大會亦列明「競賽規則」，參加者如進行或企圖違反國安法、不利國家安全行為，將被取消參賽資格，而參加者亦不可進行或企圖作出任何形式的示威，或政治、宗教、種族宣傳。