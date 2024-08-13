終院：兩地處理人權挑戰法律框架不同 不跟英判例 流水集會上訴駁回

上訴人為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁和李柱銘，當中吳靄儀和李柱銘昨有到庭。吳靄儀聞判後表示裁決非常重要，惟未有時間研究判辭，暫不宜評論。她又說與李柱銘藉此機會向律師團隊及支持他們的市民道謝。終極上訴敗訴後，原審判囚4人刑期維持下調為5至12個月，餘下被判緩刑3人毋須處理。

上訴方爭議香港是否應跟隨英國最高法院「Ziegler」案及／或「Abortion Services」案判例；如是，法官應如何作執行層面的相稱性評估。終院首席法官張舉能和常任法官李義共同頒布判辭，解釋憲法挑戰框架內的「執行相稱性」概念，若訴訟人指稱其獲憲法保障的權利過分受限，法庭要評估相稱性，並要審視侵權舉措是否合法限制權利，若未能通過評估，須由法庭糾正或宣告違憲。

拒納拘捕至判刑均須評估相稱性

兩名法官在判辭裁定香港法庭不應跟隨上述英國兩案的判決，強調香港和英國在處理人權挑戰的法律框架不同，在英國被宣告為不符合人權的條款仍會被視為有效法律，但香港法庭可宣告違憲的條款為無效及把它廢除，故兩地法庭評估相稱性時各有考慮。判辭拒絕接納上訴方提出，由拘捕、檢控、定罪以至判刑均須分別評估限制符合相稱性，指上訴方就《公安條例》作憲法挑戰被駁回，亦沒挑戰警方反對遊行，故下級法庭定罪前毋須額外評估相稱性。

指上訴方理據違司法管轄權原則

判辭提及，上訴方的主張與香港司法管轄權的原則相違背，重申檢控等程序由健全法治規範，警方須有合理懷疑才能拘捕，若證據不足，被告會被裁定罪名不成立，法庭判刑亦可行使酌情權，正如本案3人被判緩刑，因此不必進一步評估。終院常任法官霍兆剛認同上述理據。

稱定罪非個別限制 需採措施保秩序

終院常任法官林文瀚和非常任法官廖柏嘉勳爵各另頒判辭（見另稿）表示認同。林文瀚反駁上訴方稱定罪不能被視為個別限制，又提到2019年示威迅速演變成暴動及警民衝突，需採取有效措施維持公眾秩序。

歡迎裁決 政府：行使權利須合法

政府昨晚發聲明表示歡迎裁決，重申香港市民有合法和平集會和遊行權利，但行使這些權利必須合法，以確保維護國家安全、公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由，以及盡量減少活動對公眾影響。政府發言人稱，香港居民有義務遵守特區實行的法律，而法律面前人人平等更是法治根本要素之一，任何人不論種族、階級、政見或宗教信仰，都須奉當地法律為圭臬。

【案件編號：FACC 2-6/24】

明報記者

（反修例風暴）

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