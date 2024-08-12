沒如願躋前10 「小車神」李思穎哭泣自責發揮差

未能突圍 排20名

今屆雙線出擊的Ceci，上周在公路賽以4小時10分47秒踩畢158公里賽事，在92名車手中排64位，成為歷來首位踩完奧運公路賽全程的港隊女將。Ceci昨轉戰場地女子全能賽，並於賽前定下殺入前10目標。全能賽共分捕捉、配速、淘汰及記分賽4個小項，4項加起來的總成績決定勝負。她在首仗初段緊跟主車群，至中段選擇到「鑊頂」跟隨丹麥隊名將迪達莉臣尋找突圍機會，最終未能如願，以第19名完成。

次仗配速賽Ceci大部分時間留守中段追趕未能突圍，但同時保住未被超圈失分，終以13名完成取16分，總成績微升至第18。第3項淘汰賽每兩圈一次衝線淘汰最後一名衝線者，最後留在場上者取首名，李思穎在早段墮後，並力戰至第5圈被淘汰，總成績累積26分續排第18。

尾場的記分賽共80圈，每10圈1次衝分圈，每次首4名依次取5、3、2、1分，最後衝刺圈可奪雙倍分，而超圈者可取多20分，被超圈則扣20分。李思穎全場留守主車群未能尋獲超圈機會，無法增添分數，總成績以26分排第20位，完成自己的初奧之旅。

稱愧對幫助自己的人

她在賽後步入混合採訪區時已眼泛淚光，一直為表現欠佳致歉，稱未能改變慢熱問題，「好對唔住教練和所有陪我準備全能賽的隊友，我原本希望在第一項捕捉賽改善到，但踩得比以往更差，訓練成果全都發揮不到，也做不到戰術部署」。她又稱港隊主教練達海飛（Herve）不斷鼓勵，自己卻未能改善問題，「我在第一場之後好努力說服自己別理成績，只管盡力去追，但還是失敗」。

為備戰奧運，Ceci與港隊赴法國集訓逾一個月，已退役的前輩李慧詩也曾越洋囑咐她「做功課」，看影片分析每場比賽的表現。Ceci自覺愧對一班幫助自己的人，泣不成聲地說：「我不知道自己在做什麼，明明知道比賽最後4圈速度加起來很難去到前面，但我最後還是沒有向前走。本身沒有找一個好位置，所有項目一直都跟在龍尾，只是白費體力踩得很差」。

總結個人首屆奧運，Ceci確實有笑有淚，23歲的她期望汲取教訓，在未來尋求突破，「之前所有訓練都好辛苦，但今（昨）日還是做得很差，這是讓我認清自己的機會，我要記住今日比賽的辛苦、強度和不開心，未來會繼續努力、繼續挑戰」。

教練勉勵多為自己而戰

達海飛認為Ceci表現不錯，只是最後的記分賽沒有主動搶分，不用太自責，「當然我明白她很失望，但如果你嘗試過後再失敗，起碼你有爭取過」。他冀Ceci多為自己而戰，好好享受奧運旅程。

總成績方面，美國隊名將珍妮花華蘭迪以144分取得兩連霸，銀、銅牌得主分別是澳洲隊名將佐治亞碧嘉及新西蘭隊的禾拉絲頓。去年杭州亞運金牌得主的日本隊星將梶原悠未取得第17名，在亞運摘銅的國家隊好手劉佳麗則排第19名。

本報記者 許嘉明 巴黎直擊