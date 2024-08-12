同40金 美國中國獎牌榜再列一二 壓軸美國女籃險勝法國1分 港排37位

中國金牌歷屆第二多 僅次京奧

國家隊比3年前東京奧運多獲兩面金牌，亦是除2008年北京奧運主場奪得48金外，金牌數量最多的一屆。美國隊則比東京奧運多奪一面金牌。

國家隊昨晨先憑王柳懿/王芊懿在韻律泳女子雙人賽，以及李倩在拳擊女子75公斤級增添兩金，完成第15日賽事後累積39金；美國隊則在田徑、女子足球及男子籃球取得5金，追至只落後國家隊兩面金牌。兩國代表團昨在煞科日的獎牌榜角力中，由國家隊舉重女將李雯雯在女子81公斤以上級奪金揭開序幕。同時擁有此公斤級抓舉和挺舉世界紀錄的李雯雯，抓舉先以136公斤居首，挺舉同做出最佳的173公斤，以總成績309公斤強勢封后，繼3年前東京奧運贏得87公斤以上級金牌後，連續兩屆登上頒獎台頂端，乃國家隊今屆第40金。

女力士李雯雯建功「最後一金」

需要兩塊金牌才能後來居上的美國隊，昨晚在女子排球決賽直落局數0：3不敵首度奪金的意大利隊，衛冕失敗；另有摔跤手巴莉達絲在女子自由式76公斤級決賽，以1：3不敵日本隊的鏡優翔。不過，美國隊藉珍妮花華蘭迪在場地單車女子全能賽蟬聯金牌，累計39金，需待壓軸上演的女子籃球決賽完結，才能確定獎牌榜最終秩序。

美國女籃雖已連奪7屆奧運金牌，但昨晚決戰法國隊一役未如外界所料輕鬆，第3節一度落後對手10分。不過她們在最後一節重拾領先優勢後，在最後5秒被對方的嘉比威廉絲射入三分球，僅領先65：64。法國隊隨後採取犯規戰術，美國隊由卡莉亞哥柏射入兩個罰球，再次拉開3分優勢。法國隊僅剩3.8秒的最後一擊再次由嘉比威廉絲處理，惟她情急下未及望到眼下的三分線，壓哨投籃雖然命中，但因踩線由三分球變「Long 2」。美國女籃終險勝67：66達成八連霸，並為代表團取得第40金。

美中相差17銀18銅

完成第16日所有賽事後，國家隊獲40金27銀24銅，美國隊獲40金44銀42銅。兩隊金牌數量相同下，美國隊憑藉較多銀牌，連續兩屆在閉幕日反壓國家隊踞獎牌榜首位。今屆奧運雖有同屬傳統體育強國的俄羅斯，因俄軍前年入侵烏克蘭遭禁賽，但並未因此加劇中、美的壟斷。

此外，今屆為國家隊在韻律泳團體賽、雙人賽添兩金的27歲雙胞胎拍檔王芊懿和王柳懿，早前獲香港教育大學教育博士（中文班）錄取，9月正式成為該校學生。教大昨恭賀兩人在巴黎奧運揚威，其中校長李子建讚揚兩人展現百折不撓的意志和矢志不渝的決心，期望兩人加入教大後能激勵學生及年輕人為夢想奮鬥。

明報記者

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