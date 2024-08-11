多出鏡因工作屢遇挑戰 笑言「去到邊打到邊」

「三隧分流」、「易通行」可謂羅淑佩近年工作亮點，但早在多年前她已站在最前線。2005年香港主辦世界貿易組織第六次部長級會議，她時任工業貿易署助理署長，每日下午聯同政府其他部門官員向傳媒匯報會議事宜。

正煎蘿蔔糕接來電 急應對纜車故障

她又憶述後來出任旅遊事務副專員時的兩次難忘經歷。「大家認識我，是我罵導遊，2013年大年初三『世通假期』未為旅客安排住宿，引致被迫在旅遊巴士過夜。我以署理專員身分批評世通，並要到電台節目回應。」另一次是2012年大年初三昂坪360纜車故障，約800名乘客被困車廂兩小時。「當時我在家煎蘿蔔糕，接到電話叫我開電視看……當然又要立即跟進。」

多年官場生涯未曾涉獵房屋事務，但羅淑佩20多年在石蔭邨居住的歲月，令其明白住戶心態及感受，有助她掌握民情。她說上任近一年走訪逾30個公共屋邨，稍後會到當年父母遷往的安蔭邨視察。「想看看他們所住大廈現時有什麼變化。」

在不同崗位不斷遇上新挑戰，羅淑佩笑言切合其「去到邊、打到邊」性格，但強調自己不是高調的人。「如果我好想高調，我不做這一行（公務員）啦！」