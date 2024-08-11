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公屋富戶政策研再收緊否

【明報專訊】打擊公屋濫用是房屋署過去一年重點工作，社會各界就打擊方向形成強烈共識，扭轉多年來當局「打濫」舉步為艱的劣勢。房屋局常任秘書長兼房屋署長羅淑佩向本報分析，「打濫」獲支持有賴兩大因素，而房署稍後亦會研究是否需加強「打富」、即進一步收緊公屋富戶政策。

「打濫」初憂反彈 成功歸因選制決心

羅淑佩透露，上任前曾拜會房屋局長何永賢，對方給予第一項任務便是加強「打濫」。「這方面也是特首李家超關注的工作。」她稱過去房署同事已做不少工作，如2023年5、6月通過收緊資產申報政策，10月推行。「當時我也擔心，每逢觸及公屋居民利益範疇，總會引起反彈，但想不到社會共識及支持那麼大，要求8.8萬公屋戶填報資產申報後，社會關心是否全部交表，後來大家緊張查到多少宗濫用、有無成功收回單位。」

被問到「打濫」阻力減少原因，羅稱其一是完善選舉制度。「現在大家方向很明確，便是施政若合情合理，大家會支持，不會因以往不同政見，未必真的支持政府做一些影響市民利益的事情。」她認為另一原因是政府解說得清楚，有節有理，展現決心。「如果讓居民見到政府堅決執行、目標清晰、行動快捷，居民會跟隨及願意配合，因為他們會知道不遵從的後果嚴重。」

對於有意見稱應打擊富戶佔用公屋，她說需一步一步來。「我只能講房屋政策推行多年，有相當長歷史，過去一段時間因社會氣候，可能方向傾向寬鬆些，現在大家覺得資源重要及珍貴，我們聆聽到要求收緊（富戶政策）的意見，會小心處理及研究。」

另外，早前備受社會關注的何伯事件，房署一直調查屬公屋戶的何太。羅淑佩重申不評論有關個案，只提及涉事單位至今無人申請加戶，籲勿盡信網上言論。「查到的才是事實，查到便會採取行動。」

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