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羅淑佩：青年申公屋屬現象 非趨勢 稱30歲以下新登記減 料增資助置業機會可紓

【明報專訊】近月包括特首李家超、政務司長陳國基等政府高層，公開談論年輕人申請輪候公屋「躺平」，引起社會關注。早前提及對年輕人此舉「肉赤」的房屋局常任秘書長兼房屋署長羅淑佩接受本報訪問稱，年輕人申請公屋「躺平」並非趨勢而是現象，房署近5年數據顯示30歲以下新增公屋申請比以往減少，她相信隨着資助置業機會增加，年輕人申請公屋的現象可紓緩。她又透露，房署正研究協助年輕人購買資助出售房屋，形容構思措施會是「嶄新、切合現時需要」，但表明包括「置安心」計劃等昔日推出及擬推出措施不會考慮。

明報記者 黃偉超

房署數據顯示，2019/20至2023/24年度，每年新登記公屋30歲以下的一般申請和「配額及計分制」非長者一人申請均有減少，前者由2400宗減半至1200宗，後者由4800宗減少至3800宗，跌幅約21%（見表一）。值得留意的是，非長者一人申請總數近5年亦下降兩成，若按百分比計30歲以下申請穩定維持約52%。

青年一人申請5年跌兩成 佔比相若

羅叔佩回應年輕人申請公屋時指出，有關數字可有許多不同演繹，但認同當中約半申請可能只希望取得綠表資格，令申購居屋機會增加。「我們從來無講過趨勢是躺平，但躺平的確是一個現象。其實數字已告訴我們是比以往少，或許真的是因18歲開始輪候，排30年亦未必可以上樓。」房署資料顯示，過去5年獲安排入住公屋的非長者一人申請者平均年齡57歲，最年輕者介乎47至52歲之間，若以年滿18歲開始輪候，即最少要排29年。

對於年輕人為求入住公屋選擇「躺平」，羅淑佩相信因20年前政府曾停建及停售居屋，置業階梯「斷層」，年輕人面對樓價持續上升，只好申請公屋，希望擁有個人空間。「18歲成年後便要有個人空間，不論公營及私營也沒法提供得到，這是有落差的。」

不過羅淑佩稱，經過政府努力，整體房屋供應量趨增，近年不論居屋及綠置居的推售伙數持續上升。「資助置業途徑、選擇增加，綠置居及居屋售價廉宜，加上取消壓力測試，相信年輕人申請公屋『躺平』情况會紓緩。一方面增加供應，另一方面大家了解到（公屋）『有排都排唔到嘅』，無謂真係去咁做。」

新構思助青年置業 不考慮舊計劃

此外，房署數據亦顯示，40歲以下者在多項資助房屋計劃中受助比率均不低（見表二），但羅淑佩表明政府照顧住屋需要仍以家庭優先，「年輕人已和父母同住，大多數人不會因缺乏政府資助房屋照顧而流離失所。年輕人經濟能力攀升中，而年長者經濟能力卻下跌，這也是政府需考慮的」。

至於積極考慮推出措施協助年輕人購買資助房屋，究竟是透過現有計劃增加名額抑或另訂新計劃，記者先後兩次提問，羅淑佩未有回應，但表明過去曾研究或推出的措施未必再考慮，包括2010年曾蔭權政府宣布的先租後買「置安心」計劃。「未必再推舊計劃了，如舊計劃可以，政府早已推行。我們的構思會是一些嶄新、切合現時需要的計劃。」

身兼房委會委員的工聯會立法會議員鄧家彪早前建議推行「青年未來置業儲蓄計劃」，羅淑佩稱房署仍需時研究。「我們要慢慢研究，我不是一個未想好便多說的人。」

財絀也要建 否則解決劏房無從談起

展望未來一年，羅淑佩表明打擊濫用公屋和未來10年達成30.8萬伙公營建屋目標會是房署工作重點，「財政緊絀情况下也要建，或許量入為出，建得較聰明些。打擊濫用及繼續努力建屋，因為有充足供應量，很多工作才可做到，如解決劏房問題也需要底氣，無供應在手，根本無從談起」。

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