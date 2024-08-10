項目內有戰前樓 市建局：收購後評估哪部分可留

八旬婦嘆無升降機 歡迎重建

1969年起居於馬頭圍道的83歲朱女士，原本一家四口住在實用面積600多方呎唐樓單位，現只有她與家傭同住。她說今年4月跌傷後雙腳行動不便，出街需輪椅，上樓梯亦要家傭攙扶，除覆診和去銀行很少落樓，盼收購後買同區有升降機小單位。她說不會不捨得街坊，電話聯絡便可。

業主：早知重建不維修

舊樓除無升降機，結構殘舊也是一大難題。業主劉先生表示，廁所這兩年不時有石屎剝落，幸沒有受傷，「如果唔係間屋咁殘，我都唔想搬」。他又稱大廈正開展大維修，每名業主需繳約20萬元，扣除各項資助補貼，他要支付約2萬至3萬元，「如果晨早公布，我連棚都唔使搭啦」。

重建區地舖有家俬店、寵物店、診所、兩餸飯等，其中經營燈飾舖10多年的黃先生表示，樓宇相當老舊，店舖有時會漏水，擔心會弄壞店內燈飾；但作為租戶，面對樓上滲水自己也束手無策 ，他昨日才知道重建消息，暫未決定去向。

另外，市建局總經理（規劃及設計）關以輝表示，重建範圍內沒有法定古蹟或已評級建築物，不過有一幢1945年戰前建成的樓宇，早前有保育顧問看過，發現該樓宇做過很多外牆修改和改建，亦無特別的社區網絡或群組，由於未收購業權而未能進內視察和詳細評估，但稍後可看看有哪些特別特徵可保留。