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市建局馬頭圍道「輕資本」重建 項目細拼大 有業主重提收購呎價1.8萬 測量師：不大可能

【明報專訊】市建局昨日公布土瓜灣馬頭圍道／落山道重建項目，涉180個住戶及20個地舖商戶，總地盤面積約22,820平方呎。市建局表示項目屬「輕資本」，預計收購約112個業權需10多億元。項目將與毗鄰靠背壟道／浙江街發展計劃一併整體規劃及設計，料2033/34年落成，將提供230個私人住宅單位。有受影響業主稱，數年前曾有發展商出價每呎1.8萬元收購，惟因未達強拍門檻而告吹；有業主期望今次重建收購呎價有1.8萬元，有測量師則認為按目前情况來說不大可能。

逾10億收購112業權 料供230伙

項目地盤位於馬頭圍道324至354號雙數樓宇，重建方案會融合2020年公布的靠背壟道／浙江街發展計劃，包括連接休憩用地和地面步行街、延伸地下購物街並連接土瓜灣港鐵站出口，以及共用一個車輛出入口，以減少車輛出入影響行人。據初步設計，新重建項目提供約127,338平方呎住宅樓面面積，平均單位面積約538平方呎，並有約25,403平方呎商業零售設施，以及附屬停車場，樓宇高度為主水平基準上120米。

市建局2020年公布靠背壟道／浙江街發展計劃，是公務員建屋合作社樓宇重建試點項目，已獲核准，但未進入收購程序。市建局總經理（規劃及設計）關以輝表示，兩個發展項目一早已在規劃之內，但因要解散相關公務員合作社有不同程序和相當複雜，兩個項目收購程序完全不同，故先做試點計劃，至今年2月獲政府核准，局方才籌劃開展今次發展項目。

市建：資金較少 拼合規劃有裨益

市建局去年度虧損39億元，連續兩年錄得赤字。關以輝說，今次項目受影響業權為約112個，動用資金較少，屬「輕資本」項目，期望用較少資本做到配合鄰近的發展計劃，達至規劃裨益。至於能否帶來盈利，他說項目約10年後才落成，而物業市場有上有落，市建局無「水晶球」，未能估計；而項目仍處於規劃階段，暫未決定會否與發展商合作建樓。

市建局總經理（收購及遷置）唐溢雯表示，項目會沿用市建局的收購政策，住宅物業自住業主將獲現金補償，以「假設重置單位7年樓齡的價值」作呎價計算，並提供「樓換樓」選項；住宅物業非自住業主、非住宅物業業主將獲物業市值加適用津貼的補償；合資格租客亦會獲特惠津貼等。她提醒，有關津貼將參照凍結人口調查而定，不會因業主在調查後改變其物業佔用狀况而獲更多津貼。市建局下周舉行公眾簡報會，向業主及租戶講解規劃審批程序等。

業主：數年前發展商呎價開1.8萬

業主朱女士住在600多方呎唐樓單位，她說數年前有發展商開出收購呎價1.8萬元，後來亦試過開價1.3萬元，若今次市建局出價太低會「唔理佢」，其理想呎價是1.8萬元。另一業主陳先生說，曾有發展商開價千多萬元收購其600多方呎單位，惟後來因未達強拍門檻而告吹，年多前再有發展商出價僅幾百萬元。他說因樓宇太舊，內外維修要花費很多，希望市建局盡快收購。

市建：收購價盡量貼市

業界：樓市下調 1.8萬屬新樓價

關以輝表示，今次收購價會盡量貼市。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，部分業主期望收購呎價達1.8萬元，但以現時市况而言似乎很難達到，因這已屬現時區內新樓呎價水平，以同區7年樓齡單位呎價計算，約1.5萬元較合理。測量師學會土地政策小組主席劉振江稱，是次項目同區最新樓價已比3至4年前下跌至少兩成，受重建影響業主若期望收購呎價達1.8萬元，以目前情况可謂不大可能。

相關字詞﹕小業主 收購 強拍 土瓜灣 落山道 馬頭圍道 重建 市建局

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