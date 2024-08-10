建築師行放無薪假 學會：不止一間 屢流標減投地工程量大縮 業界促政府加推工程

有事務所停招聘裁員

本報昨向上述網傳向員工發信的建築師事務所查詢，正待回覆。

本港樓市持續疲弱，即使年初全面撤辣，發展商投地態度依然審慎，政府亦減少賣地，據最新一季賣地計劃，政府連續兩季只推一幅住宅地皮，亦連續4季未推商業地，僅推一幅工業地。

陳澤斌說，有聽聞網傳的大型建築師事務所要求員工放無薪假，行內其他事務所亦有類似安排，「學會都好擔心會員生計」。他說，在環球經濟不明朗下，近年本港及內地、以至境外工程項目減少，今年更顯嚴峻，令不少建築師事務所經營困難，長遠本港有北部都會區、明日大嶼等項目，不算悲觀，但短期內未見起色，業界需政府支持渡過難關。

學會會長陳澤斌：

倘不解決 一兩年擴至承建商

陳澤斌提出，2003年SARS疫情後經濟低迷，當時政府亦減推工務工程，至經濟好轉才恢復，結果標價「被扯高」，建議政府在現時同樣經濟低潮期，加快推出原已計劃興建的公用設施如醫院、學校等，一方面為業界提供工作機會，另一方面經濟差時物料價格較低，有助降低成本。

陳澤斌認為工程量減少的影響已於負責前期工作的建築師浮現，若現在不解決問題，影響只會沿生產鏈向下擴散，「未來一兩年就到承建商」。

專家指中小行較靈活 工程減多影響大行

陳沐文說聽到不少項目簽約後也被叫停或放緩，業界已預見明年不會好景。他分析，中小型建築師事務所會承接改建工程、展覽等較小型項目，業務較靈活，故工程量減少較受影響的反而是大行，惟政府現以推動長遠基建規劃為主，經濟差寫字樓需求減、移民潮學生人數減少亦令建新校舍需求大減，行內難有新項目供應。他盼政府增加工務工程，「讓行業繼續運作」。

分包商聯會：行內低價搶標「捱寒冬」

致資金流問題

建造業分包商聯會會長伍新華昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，工務工程減少令市場「塊餅唔夠食」，遠因是2014年立法會「拉布」，令每年政府工程份額減少，建築公司需以低價搶標「捱過寒冬」，以致資金流問題，最終影響員工。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676