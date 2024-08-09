多校去年迎新營捲風化案 有新生存顧慮

風險管理科學課程新生林同學說，以往中大迎新營較少爭議，「感覺比較正氣」，不算很擔心，將在開學前參加迎新營認識朋友。社工系新生房同學亦有報名參加學系迎新營，他說過往多屆迎新營均沒有風化案，相信去年只是個別情况，「應該也正路的」，又說「會在適當時候保護自己」。

有信僅個別 識「保護自己」

政治與行政學課程新生吳同學則說，去年多個迎新營爆出風化案後，對參加較多人的迎新活動「有少少顧慮，怕有漏網之魚」，仍在猶豫是否報名參加「大O」（書院迎新營）。不過她說參加迎新營是認識同學的機會，「都想識多些人」，遂決定參加學科舉辦、規模較小的迎新營。

改組無阻選科 政政生：出路多

此外，中大政政系在新學年將併入新設的政務與政策科學學院，並由學系降格為課程。有政政課程新生表示改組並不影響他們選科，其中吳同學說政政畢業生出路較多元，「也沒想好以後要做什麼」，加上父母是公務員，希望她同樣從事公職，遂選讀政政。另一新生吳同學說政政非其首選，獲取錄是「緣分」使然。她說政政不少畢業生投身政府，笑言「目標是考AO（政務主任），終極目標是做特首」。