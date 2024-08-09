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中大迎新播國安片 稱秉持「中立」籲勿辦「政治活動」

【明報專訊】大學聯招（JUPAS）前日放榜，獲取錄的新生陸續到各大學註冊。中文大學昨日舉辦迎新講座，在開場前播放的短片，提及中大秉持「政治中立」，提醒新生勿籌辦或參與「任何政治性活動」，並規避「具煽動意圖或有危害國家安全風險」行為。短片亦提醒中大生如欲在校內辦活動，須事先向大學申請並獲批，大學有權禁止未經審批的活動。

中大：迎新講座安排同往年

中大回覆查詢稱，迎新講座上向新生播放有關國家安全的影片，「安排與往年一樣」。翻查資料，中大於2022年曾在迎新講座尾段加插國家安全講座，演說期間不少新生離場。

段崇智缺席 副校陳金樑致辭

「選認識中國課程對未來重要」

中大每年迎新日均安排迎新講座，向新生簡介中大核心價值、大學生涯規劃及心理健康等。年初提出將提早離任的校長段崇智昨沒現身主講，由常務副校長陳金樑致歡迎辭。陳表示通識教育是中大核心課程之一，「為何促令學生學習數碼素養、運算思維？為何要求學生選修涉認識中國的科目？」，稱源自這些課程對學生的未來至關重要。

陳金樑解釋，香港機會處處，特別是在粵港澳大灣區，而中國最終將成為世界最大經濟體，「問題並非會否，而是何時（It is not a question of if, it is a question of when）」。他說，倘大學沒抓緊這些機會，或沒裝備好學生去爭取這些機會，便是大學「懈怠（remiss）」。

陳金樑又稱中大的核心價值為多元與包容，缺乏多元的地球將變得貧乏，但多元亦伴隨衝突與競爭，因此需要包容。他期望本地生可多接觸來自不同國家、文化背景的學生，並讓他們感到舒適，展現香港仍然是過往聞名的國際大都會。

陳倡多講非母語 走出舒適圈

中大歷來奉行中英雙語教學政策。陳金樑說，即使所有學生都學習雙語，但若只熟習其中一門語言，例如廣東話，將無力與鄰近國家如新加坡的畢業生競爭，呼籲學生多使用母語以外的語言。

陳金樑亦鼓勵學生走出舒適圈，「強迫自己、督促自己、引領同學」多講英語，「即使一開始會有一點尷尬也沒關係」。

相關字詞﹕陳金樑 段崇智 國家安全 迎新營 中文大學

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