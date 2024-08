中大迎新播國安片 稱秉持「中立」籲勿辦「政治活動」

中大:迎新講座安排同往年

中大回覆查詢稱,迎新講座上向新生播放有關國家安全的影片,「安排與往年一樣」。翻查資料,中大於2022年曾在迎新講座尾段加插國家安全講座,演說期間不少新生離場。

段崇智缺席 副校陳金樑致辭

「選認識中國課程對未來重要」

中大每年迎新日均安排迎新講座,向新生簡介中大核心價值、大學生涯規劃及心理健康等。年初提出將提早離任的校長段崇智昨沒現身主講,由常務副校長陳金樑致歡迎辭。陳表示通識教育是中大核心課程之一,「為何促令學生學習數碼素養、運算思維?為何要求學生選修涉認識中國的科目?」,稱源自這些課程對學生的未來至關重要。

陳金樑解釋,香港機會處處,特別是在粵港澳大灣區,而中國最終將成為世界最大經濟體,「問題並非會否,而是何時(It is not a question of if, it is a question of when)」。他說,倘大學沒抓緊這些機會,或沒裝備好學生去爭取這些機會,便是大學「懈怠(remiss)」。

陳金樑又稱中大的核心價值為多元與包容,缺乏多元的地球將變得貧乏,但多元亦伴隨衝突與競爭,因此需要包容。他期望本地生可多接觸來自不同國家、文化背景的學生,並讓他們感到舒適,展現香港仍然是過往聞名的國際大都會。

陳倡多講非母語 走出舒適圈

中大歷來奉行中英雙語教學政策。陳金樑說,即使所有學生都學習雙語,但若只熟習其中一門語言,例如廣東話,將無力與鄰近國家如新加坡的畢業生競爭,呼籲學生多使用母語以外的語言。

陳金樑亦鼓勵學生走出舒適圈,「強迫自己、督促自己、引領同學」多講英語,「即使一開始會有一點尷尬也沒關係」。