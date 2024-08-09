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稱識別高危個案應社署主導 區議員：關愛隊資源專業遜

【明報專訊】觀塘母子雙屍案再次引起如何識別社區「隱蔽長者」的關注。政府今年3月推出先導計劃，由關愛隊探訪或接觸以識別高危照顧者，試點未涵蓋觀塘。勞福局長孫玉菡昨稱，會視乎計劃成效擴展至其他區。觀塘區議員柯創盛稱，現時區議會及關愛隊透過不同平台接觸有需要者，認為識別高危個案不能單靠關愛隊，應由社署和相關社福機構主導。

柯創盛說，關愛隊在資源和識別高危者的專業能力均遜於專業社福機構，且權力有限，在探訪三無大廈、唐樓時或遇困難，認為政府和社福機構應主導有關工作，關愛隊則作輔助。他建議政府加強宣傳，讓更多長者了解平安鐘等服務。

觀塘關愛隊網站顯示，涉案單位屬「月華」小區關愛隊負責區域，該關愛隊必須提供的服務包括探訪或接觸小區內長者戶，提供基本服務如公共、社福、醫療及其他相關服務資訊、協助安排轉介等，該項服務的關鍵績效指標是為至少100個長者戶提供資訊及服務。民建聯九龍東立法會議員顏汶羽昨在區內擺宣傳街站，稱牛頭角區街坊福利會正在觀塘推展隱蔽長者普查計劃，冀建立相關資料庫。

鄧家彪促關愛隊洗樓擴全港

立法會議員鄧家彪促請政府盡快擴展先導計劃至其他區，毋須待12個月試行期結束。他說了解到荃灣和南區兩個試點的關愛隊以「洗樓」識別高危長者，建議政府可跨部門協作提供相關名單，以提高效率，例如由房署提供住戶信息、醫管局提供病人信息等。

另外，社署去年9月起推出24小時照顧者支援專線182 183。社署昨表示至今接獲4.1萬宗來電，轉介當中700宗有需要個案接受社區支援服務，有38宗以外展方式提供緊急支援。

相關字詞﹕關愛隊 區議會 照顧者

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