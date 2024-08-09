雙亡母子領綜援 社署曾家訪 署方：有了解生活狀况 沒提出服務需要

鄧家彪：綜援家訪關注經濟

倡增風險檢查清單

事發的瑞和街長安大樓單位昨被鐵鏈鎖上，傳出尿味等惡臭，門外掛有佛經播放器。單位內有至少一間房，客廳有大量雜物及書籍，多個膠箱疊高至近天花板，屋內日曆停留在7月31日。有鄰居稱單位一直傳出臭味，未曾見過有人探訪。有保安員稱未曾見過女事主外出。

社署：去年11月家訪覆檢綜援

社署昨早回覆查詢時未有提及涉事家庭是否綜援個案，稱十分關注事件，已安排社工聯絡家屬，按其福利需要提供適切協助。社署昨晚補充，社會保障辦事處職員覆檢綜援個案時會與受助人會面及家訪，核實各項資料及繼續領取綜援的需要和資格，若受助人有福利服務需要，職員會轉介予福利服務單位；社署職員去年11月覆檢該個案時，曾了解其生活狀况，個案未表示有其他福利服務需要。

孫玉菡昨出席活動後稱，翻查紀錄，社署人員去年11月家訪時，兩名事主未就社會福利支援表示有特別需要，而目前掌握的資料顯示男事主不曾向任何熱線或照顧者專線求助。孫強調社福系統以風險為本提供支援，涉案家庭是透過綜援獲取財政支援，事件有待相關部門調查，不希望重演。

荃灣南區尋隱蔽個案

孫玉菡：暫訪3000戶

被問到支援照顧者方面有否漏洞，孫稱任何家庭如有福利需要，可透過社署或資助機構提出，明白各界希望「織密個網」，找出有風險或隱蔽個案，故今年3月於荃灣及南區推出先導計劃，與關愛隊合作找出「單老」等高風險家庭，暫探訪了3000多戶長者，助約100人使用緊急召援系統（平安鐘）。

鄧家彪認為事件反映社會支援機制不夠全面，綜援主要由社署社會保障辦事處負責，並非所有職員均為註冊社工，且綜援家訪每年一次，多處理綜援續期、考察經濟情况等，「屋內有沒有平安鐘不是他們（員工）要關心的事」。鄧家彪建議當局研究增加風險清單，供社會保障辦事處職員在家訪時核對，並將有需要個案轉介至相關部門，以便及時支援。

關注組籲設終身個案管理制

「照顧照顧者平台」成員李芝融關注社署去年11月家訪的功能，他說若單為綜援續期，或未能很好識別受助人的健康狀况，以及未來所需的社會支援。他建議政府整合現有服務，建立完整且終身的個案管理制度，填補保障網空隙。

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