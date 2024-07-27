剛離任立會秘書長 陳維安獲薦當中大副校 中大：落實人選後公布 張翔曾薦任港大副校未上議程

倘生效 大專少有官場背景高層

中大發言人回應說，正進行招聘工作，在按程序落實人選後就會公布新的人事任命。陳維安、港大校委會主席王沛詩及港大截稿前未回覆。中大校董、立法會議員張宇人透過助理回覆，表示不便回應未經確實的資料。

黃錦輝：管秘書處千人經驗 稱職人選

本身是中大教授的另一名議員黃錦輝認為，陳維安有教育局經驗、與政府有聯繫，有管理立法會秘書處過千人經驗，認為是稱職人選。至於大學近年內部政治事件頻生，黃笑言：「立法會政治犀利啲定大學政治犀利啲，當然立法會啦！」

填補去年解僱吳樹培空缺

中大副校長（行政）一職負責管理多個行政部門，因校董會去年底即時解僱吳樹培而懸空。吳當時因參與與校董會立場相左的聯署，與校董會主席查逸超漸生齟齬。校董會今年2月正式通過成立物色該職位的遴選委員會。

綜合消息，陳維安被視為接任中大副校長（行政）的熱門人選，惟目前未正式提交校董會考慮。據本報了解，香港大學早前經遴選後，張翔曾建議由陳維安接任行政及財務副校長，但一直未獲列入校委會議程。

翻查資料，張翔今年6月在聲明中說，去年11月按程序向校委會主席提交「幾位副校長人選」，但建議一直不獲納入校委會議程。據悉，除行政及財務副校長外，類似未獲納入議程的還包括副校長（大學拓展）和建築學院院長。

港大行政及財務副校長自2020年起連番換人，2022年署任的潘巍今年1月結束署任，當時張翔說正物色新人選，由時任首席副校長王于漸同時署任。

校長遴選 中大：正審閱候選名單

至於中大校長遴選，中大發言人稱，招聘已於6月30日截止申請及提名，遴選委員會正審閱候選人名單，將於甄選後與入圍候選人會面，盡快完成下任校長的任命工作。

陳維安於上周卸任立法會秘書長，主事立法會秘書處12年間曾處理多項爭議事件，當時立法會以退休形容其卸任。

曾任副教育局長

2016裁部分泛民議員宣誓無效

在2016年立法會議員宣誓風波，陳負責監誓，裁定部分民主派議員宣誓無效；2019年立法會審議修訂《逃犯條例》，法案委員會「鬧雙胞」，秘書處以書面傳閱方式通過內會指引，由建制派石禮謙主持法案委員會主席選舉，民主派議員其後向陳發律師信質疑決定。另外，陳維安亦負責推動立法會大樓擴建工程。

加入立法會秘書處前，陳維安曾任中央政策組非全職顧問、馬會馬場事務部總監；2008年成為首批政治委任副局長，是時任教育局長孫明揚的副手，任內處理政策包括實施新高中「三三四」學制等。