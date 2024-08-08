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社協：再顯識別力不足 議員倡設高危照顧者名冊

【明報專訊】觀塘一對年長母子失聯多日後被發現倒斃家中，有註冊社工認為事件再度反映本港識別高危照顧者的能力不足，建議設資料庫並提供支援，例如資助雙老家庭安裝平安鐘，減低有突發情况時雙雙失救的風險。社區組織協會幹事阮淑茵說，年長照顧者本身體弱，長時間照顧另一長者容易加劇勞損，以往也有照顧者的健康最終比被照顧者更差，甚至更早離世。她說本港過去一年私營暫託服務增加，但仍有不少長者不懂如何尋求服務，政府須主動介入協助。

關愛隊今年初推行先導計劃，透過探訪或接觸識別高危照顧者，以荃灣和南區為試點，未涵觀塘；政府另設照顧者支援專線182 183提供即時支援。阮淑茵說，今次悲劇再度反映社區識別高危照顧者能力不足，建議政府建立雙老家庭等高危群組資料庫，並提供針對支援，如資助安裝平安鐘。她期望關愛隊先導計劃盡快擴至全港，並須中央統籌支援，以免各區服務「散收收」。

立法會議員江玉歡說，社區有區議員、關愛隊、民政處和多家非政府機構，「資源不是沒有，不過是散沙一盤」，導致無法識別高危個案。她建議區議會牽頭統籌，在每區訂立高危照顧者登記冊，組織不同服務提供者，如非政府機構的社工和醫生等支援，「例如問問管理員會知道（住戶）幾日無出門，就定時上去拍門」。

相關字詞﹕江玉歡 阮淑茵 雙老家庭 雙老 觀塘 照顧者

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