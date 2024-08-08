社協：再顯識別力不足 議員倡設高危照顧者名冊

關愛隊今年初推行先導計劃，透過探訪或接觸識別高危照顧者，以荃灣和南區為試點，未涵觀塘；政府另設照顧者支援專線182 183提供即時支援。阮淑茵說，今次悲劇再度反映社區識別高危照顧者能力不足，建議政府建立雙老家庭等高危群組資料庫，並提供針對支援，如資助安裝平安鐘。她期望關愛隊先導計劃盡快擴至全港，並須中央統籌支援，以免各區服務「散收收」。

立法會議員江玉歡說，社區有區議員、關愛隊、民政處和多家非政府機構，「資源不是沒有，不過是散沙一盤」，導致無法識別高危個案。她建議區議會牽頭統籌，在每區訂立高危照顧者登記冊，組織不同服務提供者，如非政府機構的社工和醫生等支援，「例如問問管理員會知道（住戶）幾日無出門，就定時上去拍門」。