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六旬照顧者失救 長期病母同亡 母子失聯數日 業主登門收租揭發

【明報專訊】觀塘昨日揭發照顧者與被照顧者雙屍慘案。業主昨日往瑞和街單位，登門造訪失聯一段時間的租客時，懷疑有人在屋內暈倒；消防破門入屋，揭發一對年長母子倒斃寓所內。消息稱，該名八旬母親長期卧牀，需由六旬兒子照顧起居飲食，初步相信是因為兒子意外失救，致母親缺乏照顧而死亡。有註冊社工認為，事件再度反映本港識別高危照顧者的能力不足（見另稿）。

慘劇中82歲母親姓陸，為退休人士，據悉有長期病，包括有多年高血壓及糖尿病病歷，需要長期卧牀，缺乏自理能力；不排除意外失救的60歲兒子姓董，為兼職保安員，身體是否有毛病仍有待調查。兩人遺體其後由仵工舁送殮房。

82歲母高血壓糖尿病 長期臥牀

警方昨午5時許接到一名男業主報案，稱懷疑失去聯絡的租客，在瑞和街78號長安大樓2樓一單位暈倒屋內。警方接報到場調查，其後由奉召到場的消防協助破門入屋，發現一男一女昏迷，救護員當場證實兩人死亡。警員隨即封鎖大廈出入口，在單位蒐證及拍照存檔，翻查大廈及附近一帶閉路電視片段，並向附近鄰居查詢有否聽到可疑聲音。

經初步調查，兩人為母子關係，案件列屍體發現，兩人的死亡時間及死因有待驗屍確定。現場消息稱，涉事單位凌亂，兩人身上均沒有明顯可疑傷痕。

據了解，涉事單位只有母子二人居住，業主在上周五（2日）曾致電陸婦，稱將會登門收取租金，惟同日晚上再致電時已無法聯絡。

子昏迷木門後 現場未檢遺書

業主昨日登門收租時，疑有人倒卧大門附近，無法順利開門，遂報警求助。據悉，消防破門入屋後，發現董昏迷躺在木門後，其母在睡房牀上昏迷，現場沒有檢獲遺書，亦沒有迹象顯示兩人自殺。消息稱，初步估計董意外失救，致沒有自理能力的母親缺乏照顧而死亡。

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相關字詞﹕瑞和街 觀塘

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