接機8歲小泳手：學偶像努力練習 做個出色運動員

麥小妹妹說欣賞何詩蓓的泳術、努力及堅毅精神,自己亦想成為奧運選手,會學何詩蓓一般努力練習,向「做一個出色的運動員」目標進發。

大學生梁小姐清晨6時許到機場接機,並準備心意卡希望送給何詩蓓。梁說何詩蓓是她的榜樣,尤其她一句「being 1% better every time, no matter what you are doing(不論做什麼,每次要有1%的進步)」對她啟發甚深,甚至令她有意重拾兒時已放棄的游泳運動。提到何詩蓓的成績,梁稱並不重視,「是否遺憾不重要,得第幾名都不緊要,以自己最好的成績,留下來做紀錄就可以」。

市民成先生在機場等候上機,得知何詩蓓返港後選擇逗留接機,他說為何詩蓓代表香港在今屆取得佳績感自豪,認為運動員在國際賽事中獲獎牌已得來不易。