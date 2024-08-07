稱很多泳會租線困難礙訓練 冀分配資源助小孩習至高水平

何詩蓓說，相比起體育學院擁有豐富資源，本地很多泳會租用泳池線道困難，過去幾年很多本地教練曾向她透露有意增加學生訓練時數，奈何泳線不足致無法達成，她希望「看看可以怎樣分配多些資源，或者多些機會給更多小朋友學游泳和可以一直游到高水平，而不是可能去到小學完結或中學某個位置就放棄游泳」。

泳總上月宣布新政策，為個別成績達標泳手作特別安排，在不受所屬泳會級別影響下，容許他們以個人身分參加錦標賽。

兩隊友躋個人賽值得慶祝

今屆奧運奪兩面銅牌的何詩蓓將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發300萬元獎金。她說會將部分獎金投放團隊，以答謝成員，因團隊過去3年、甚至為她整個游泳生涯付出很多，「無他們的努力和做到他們的職責，我也不會有今日的成績」。她說隊友何甄陶和張心悅今屆亦能出戰個人項目，「是一件很值得慶祝的事」，個人項目達奧運標準不易，且港隊既有五度征奧的歐鎧淳，亦有年僅17歲就征奧的張心悅，冀未來有更多香港運動員能在國際舞台上達標及有好成績。