稱很多泳會租線困難礙訓練 冀分配資源助小孩習至高水平

【明報專訊】港隊前泳將方力申早前因屬下泳會小泳手受泳會資格所限而無法參加錦標賽，與游泳總會引起紛爭。何詩蓓昨被問及此事，她認為高水平者應可參賽與其他運動員競爭，冀更多人有機會學游水、比賽，享受游水帶來的好處。她提到本地不少泳會面對泳線不足，希望泳會可獲分配更多資源，讓更多小朋友可學習至高水平。
何詩蓓說，相比起體育學院擁有豐富資源，本地很多泳會租用泳池線道困難，過去幾年很多本地教練曾向她透露有意增加學生訓練時數，奈何泳線不足致無法達成，她希望「看看可以怎樣分配多些資源，或者多些機會給更多小朋友學游泳和可以一直游到高水平，而不是可能去到小學完結或中學某個位置就放棄游泳」。
泳總上月宣布新政策，為個別成績達標泳手作特別安排，在不受所屬泳會級別影響下，容許他們以個人身分參加錦標賽。
兩隊友躋個人賽值得慶祝
今屆奧運奪兩面銅牌的何詩蓓將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發300萬元獎金。她說會將部分獎金投放團隊，以答謝成員，因團隊過去3年、甚至為她整個游泳生涯付出很多，「無他們的努力和做到他們的職責，我也不會有今日的成績」。她說隊友何甄陶和張心悅今屆亦能出戰個人項目，「是一件很值得慶祝的事」，個人項目達奧運標準不易，且港隊既有五度征奧的歐鎧淳，亦有年僅17歲就征奧的張心悅，冀未來有更多香港運動員能在國際舞台上達標及有好成績。