何詩蓓：代港出賽是光榮 若退役盼當心理學家

何詩蓓昨早與隊友張心悅、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅及何甄陶等一同返港，各人見到在機場守候的支持者，均報以微笑和揮手致意。何詩蓓是香港屆來獲最多奧運獎牌的運動員，她形容這是很大榮譽，但強調自己非為這些榮譽而戰，只是希望能盡己本分及盡力比賽，為港爭光，重申代表香港出賽是她的光榮。

拒愛爾蘭泳隊招手

稱因在港土生土長

何詩蓓父親是愛爾蘭人，曾有報道指愛爾蘭泳總想招她加入愛爾蘭隊，但她拒絕。昨被問到此事時，何詩蓓堅定地說：「因為我在香港出生，在香港長大，在香港學游水，我覺得代表香港是理所當然。」今屆奧運不少港人遠赴巴黎親身為運動員打氣，她對此表示非常感激，形容在比賽中看見港人在場館內外、港旗在泳池旁，「其實係好感動」，就如「一件盛事般大家去慶祝香港運動員過去多年的苦功」，因此每當她看到港人或有人拿着區旗都會盡量揮手，以感謝港人支持。

何詩蓓形容今屆奧運特別開心和享受比賽，除因對比上屆奧運，觀眾今屆能回到賽場打氣，帶動整個奧運會氣氛之外，自己亦因「唔知仲有無下一屆」，故在心態上有所調整，由以往只為比賽力爭好成績，到今屆只希望享受比賽，令自己能「擁抱整個比賽時刻」。

被問王敏超評論

稱做到最好表現已無憾

中國香港游泳總會會長王敏超日前在電台節目中評論何詩蓓100米自由泳決賽成績「少少遺憾」的言論，連日來惹起熱議。何詩蓓昨談及事件時說，她很少留意關於自己的報道，只會專注及全力以赴比賽，但明白每個人對她都有不同期望，只是「他們對我的期望不是我自己的目標，我只要做到自己想做的事就開心」，因此不會太理會別人看法，「他們想說什麼，我都沒什麼所謂」。她強調比賽「過程比結果重要」，只要在比賽中運用到過去的訓練，做到自己最好的表現已無遺憾。

至於未來路向，何詩蓓說仍未有任何決定，但透露未來退役後或會成為心理學家，而不太可能成為游泳教練，因覺得自己不具成為教練的條件，包括要對游泳有深入了解和耐性，自己已遇上一名出色的教練，更加肯定自己無法達到對方的程度。完成約兩周比賽，她說會先短暫休息，因入住巴黎選手村期間一直處於緊張和興奮的比賽狀態，睡眠質素欠佳，故很期待接下來幾天「淨係喺屋企瞓覺咩都唔做」，休息完畢就會備戰10月在上海、仁川及新加坡上演的游泳世界盃賽事。

王：遺憾在差點有更好成績

有線新聞昨引述王敏超表示，當日接受媒體訪問時其意思被曲解，已要求對方澄清。王表示當日是對何詩蓓差點就有更好成績感到「少許遺憾」，並不是對何的名次遺憾，強調自己好心好意。王形容何詩蓓是一個比較精明的人，認為她會理解。