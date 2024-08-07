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2024年8月7日星期三
江旻憓任馬會外務助理經理 助推公益體育周日履新 譚志源歡迎「展事業新章」
何詩蓓：代港出賽是光榮 若退役盼當心理學家
稱很多泳會租線困難礙訓練 冀分配資源助小孩習至高水平
接機8歲小泳手：學偶像努力練習 做個出色運動員
港乒女團16強出局 杜凱琹自責 第3場單打領先兩局遭逆轉 場數2：3飲恨
國乒男團輕鬆晉8強鬥韓 日本勝中華台北先入4強
貝俊龍排24亞洲第二 寫港將帆船最佳績
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【明報專訊】（請看附圖）
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