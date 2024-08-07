國乒男團輕鬆晉8強鬥韓 日本勝中華台北先入4強

六朝元老莊智淵憾別奧運

「日台大戰」堪稱男團乒乓球8強其中一場最勢均力敵的戲碼，日本隊組合戶上隼輔／篠塚大登在首場雙打以局數3：0戰勝台北莊智淵／高承睿先下一城，中華台北的林昀儒則在第2場單打還以顏色，以局數3：2險勝表現稍欠穩定的張本智和，場數追平1：1。惟日本重整旗鼓後，戶上隼輔及張本智和之後兩場單打未再「手軟」，同以直落3局打敗年僅19歲的小將高承睿，以及奧運最後探戈的43歲老將莊智淵，最終日本以場數3：1擊敗中華台北，率先鎖定男團4強一席，4強對手將是德國及瑞典隊的勝方。

此外，由奧運「四朝元老」馬龍、男單「世一」王楚欽及今屆男單金牌得主樊振東組成的國家隊，16強對印度隊先由馬龍及王楚欽出戰雙打，輕鬆以3：0取勝。樊振東在第2場單打先失一局下反勝3：1再取一捷，而王楚欽在最後一場單打直落3：0鎖定勝局。其他男團戰果方面，由列布倫兄弟帶領的法國隊，以場數3：0大勝斯洛文尼亞隊後，8強將與巴西隊交手；已是第7次出戰奧運的43歲「元老級」德國隊名將波爾仍然寶刀未老，領銜以場數3：0勇挫加拿大隊。

至於今屆女子乒乓球焦點球手之一，幼時因血栓截肢導致只能以左手作賽，並成為巴西隊史上首名兼戰奧運及殘奧乒乓球賽事的「獨臂女將」般娜阿歷山大，昨代表巴西女團在16強以場數1：3不敵3號種子韓國隊後，結束今屆巴黎奧運之旅。