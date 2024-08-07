港乒女團16強出局 杜凱琹自責 第3場單打領先兩局遭逆轉 場數2：3飲恨

港乒女團今屆列為6號種子，首戰在16強面對部分戰將起用該國特裝六邊形球拍的15號種子瑞典隊，頭3場皆打足5局分勝負。打頭陣的杜凱琹／李皓晴在首場雙打在落後兩局下，以局數3：2反勝貝加特／卡貝治，先拔頭籌。

緊接上陣的朱成竹在第2場面對削球手貝絲唐，同樣先失兩局再追平，當中次局更五度「刁時」下僅負14：16，第3局曾落後1：7絕境下，經調整後力挽狂瀾追平8：8，再刁時險勝12：10追回一局，第4局輕取11：5追平局數，但決勝局負7：11，局數力戰以2：3告負，場數被追成1：1。而港乒一姐杜凱琹在第3場單打領先兩局下，遭24歲新星卡貝治連取3局逆轉，場數落後1：2。朱成竹在第4場背水一戰，以直落3局輕取貝加特，惟「大師姐」李皓晴在第5場以0：3不敵瑞典隊主將貝絲唐，總場數輸2：3，今屆一輪遊在16強止步。

杜認「力不從心」 要思考怎進步

杜凱琹賽後承認與李皓晴久未合作雙打，故在首場打得難受，並讚揚朱成竹在第2場單打表現出色，振奮士氣，但自己在第3場不敵卡貝治，成輸波關鍵因素，「今（昨）天輸波最大責任在我，教練排兵佈陣時，就是想我打這個人（卡貝治）。雖然我們從沒交手，但我還是有信心的。可能前兩局太輕鬆領先，去到後面突然有變化，令到自己一下子處於較被動狀態，對手則發揮愈來愈好」。

杜凱琹今屆奧運三線出擊，稱跟隊友已盡全力，但有感力不從心，「對比東京奧運，自己可能更成熟，但球技卻像退步了，因為傷患近年反反覆覆，與自己最佳狀態時有差別，場上有點力不從心，要思考下一階段怎樣做才能進步」。

港隊「四朝元老」李皓晴則稱，未有因上屆奪得女團銅牌便背負壓力出戰，「3個人可以奮鬥到最後，大家盡了力，無論贏輸都可接受」。31歲的她希望現階段先休息，放空一下再作打算，被問到是否最後一屆奧運，她只回應「先想一想」；至於首次擔正征奧的朱成竹則期望將來球技更上一層樓，「自己已發揮所有水平，面對削球對手本抱一搏心態打，但賽前心理準備未夠而最後贏不到，希望將來我技術更好，能應付不同打法，變得更加強大」。

李靜滿意表現 「贏得起也輸得起」

港隊總教練李靜滿意球員表現，「贏輸都只是1分上落，對方搏住打，我們卻未完全釋放，輸了一點氣勢。但整體都好精彩，作為教練我接受表現及結果」。他希望港將調整心態，繼續努力，「競技體育就是有輸有贏，我相信我們贏得起又輸得起，輸得起最後先贏得起。我覺得她們經過今次失利後會更成熟」。

港乒已完成今屆巴黎奧運賽事，混雙的黃鎮廷／杜凱琹得第4，與獎牌擦肩；單打方面，杜凱琹在女單64強止步，黃鎮廷及朱成竹分別32強告負。

本報記者 許嘉明 巴黎直擊