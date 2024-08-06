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自願醫保研擴至中醫醫院 保險聯會：只涵私家服務

【明報專訊】本港首間中醫醫院明年底分階段啟用，據悉，政府正研究將自願醫保計劃擴至涵蓋該院，已邀請保險業聯會與院方商討，落實時間表視乎醫院開業進度。保險業聯會向本報表示，自願醫保將只涵該院私家收費服務，並期望政府盡快提供更多資料，以助釐定保費水平。有立法會議員認為，自願醫保推出逾5年，是時候全面檢討計劃成效，不應只着眼於擴展涵蓋範圍。

自願醫保2019年4月起推行，提供獲政府認可的醫療保險產品，涵蓋住院和日間服務例如照內窺鏡等，以便利市民使用私營醫療服務，減輕公營系統壓力。醫衛局回覆本報確認，會適時探討將中醫醫院服務納入自願醫保，並已主動聯絡保險業界和醫院管治團體促進溝通。

醫衛局：市場發展成熟後檢視未來路向

該局稱一直監察自願醫保推行情况及市場反應，包括分析市場數據，並與各持份者密切溝通和留意產品發展，於市場發展成熟後進一步檢視計劃未來路向，當中須審慎考慮計劃變動對投保人保障和保費影響。

政府出資興建的中醫醫院由浸會大學營運，預計明年中公布收費水平。據了解，政府早前邀請保險業聯會及院方商討推行自願醫保，未有具體方案，暫擬維持只涵住院和日間服務；由於該院預計先推門診和日間服務，政府無要求明年底開業時已受自願醫保產品覆蓋，可視乎推展服務進度落實。至於該院門診收費，據悉當局正研究准用長者醫療券繳付。

保險業聯會行政總監劉佩玲稱，已與政府和院方開會，自願醫保將只涵蓋該院私家服務，不適用於公立服務。她稱業界須有充分資料計算保費，期望當局提供更多細節，包括該院治療模式、收費，以及政府期望的保障水平，例如如何處理化驗等。她稱內地一直推行中西醫協作和全民醫保，但港人求醫習慣不同，未必可完全參考。

議員：是時候全面檢討 不應只着眼擴展

中醫醫院私家收費服務佔35%，其餘65%為政府資助，全院不提供急症室、全身麻醉手術及分娩。該院董事局成員、立法會選委界別議員陳永光認為，中、西醫住院服務模式分別不大，最大差異是改用中藥和針灸等收費不貴的項目，認為自願醫保須一視同仁，不應中醫保費貴過西醫。本身是保險公司高層的議員陳沛良相信，政府會監察中醫醫院收費，且該院服務風險不大，料業界未必需增加保費。

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣關注，自願醫保推出逾5年，是時候全面檢討計劃，不應只着眼於擴展涵蓋單一服務。她認為須檢視投保年齡分佈等數據，並了解目前投保誘因例如每年最高8000元的扣稅額能否吸引市民投保，確保計劃有助疏導市民至私營醫療系統。

明報記者

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