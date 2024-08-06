港元兌美元近20月新高 在岸人民幣升穿7.12

港元拆息全線向下

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，港元突然轉強與美國上周五公布的非農就業數據遜預期、市場對於減息的預期有所升溫有關，令先前利用港美息差作套息交易的投資者拆倉，令昨天港元匯價回勇。

昨日港元拆息（HIBOR）亦全線向下，隔夜拆息跌22.12點子報3.87345厘。與樓按有關的1個月拆息連跌6日，昨跌3.38點子報4.3厘。3個月拆息則跌0.8點子報4.47845厘；6個月拆息跌1.35點子至4.55875厘；12個月期拆息跌1.32點子至4.60363厘。上周五的美元1個月拆息（LIBOR）為5.46652厘，與昨日本港1個月拆息比較的話，港美之間的1個月息差1.16652厘。

另一作為主要套息交易的貨幣人民幣昨亦升值。在岸人民幣兌美元一度升至7.1173，截至昨晚8時報7.1194，升近500點子；離岸價報7.0891，升748點子。昨日人行開出人民幣中間價報7.1345，上調31點子。盧楚仁認為，離岸人民幣有機會先升到7算左右，但因人行亦有再減息可能，相信減息後會重回到7.37水平。