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港元兌美元近20月新高 在岸人民幣升穿7.12

【明報專訊】日圓套息拆倉導致日圓匯率急升外，港元及人民幣匯價昨日亦顯著轉強。港元匯價昨日一度升372點子（1萬點子等於1元）至7.7702，逼近強方兌換保證水平，同時亦為2022年12月以來新高（見圖），截至昨晚8時，港匯升257點子報7.7817。有分析認為，港元昨突然回勇與美國上周五（2日）公布的數據遜於預期有關，市場對於美聯儲減息的預期再升溫，令先前利用港元及美元作套息交易的投資者拆倉，帶動昨日港元匯價上揚。

港元拆息全線向下

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，港元突然轉強與美國上周五公布的非農就業數據遜預期、市場對於減息的預期有所升溫有關，令先前利用港美息差作套息交易的投資者拆倉，令昨天港元匯價回勇。

昨日港元拆息（HIBOR）亦全線向下，隔夜拆息跌22.12點子報3.87345厘。與樓按有關的1個月拆息連跌6日，昨跌3.38點子報4.3厘。3個月拆息則跌0.8點子報4.47845厘；6個月拆息跌1.35點子至4.55875厘；12個月期拆息跌1.32點子至4.60363厘。上周五的美元1個月拆息（LIBOR）為5.46652厘，與昨日本港1個月拆息比較的話，港美之間的1個月息差1.16652厘。

另一作為主要套息交易的貨幣人民幣昨亦升值。在岸人民幣兌美元一度升至7.1173，截至昨晚8時報7.1194，升近500點子；離岸價報7.0891，升748點子。昨日人行開出人民幣中間價報7.1345，上調31點子。盧楚仁認為，離岸人民幣有機會先升到7算左右，但因人行亦有再減息可能，相信減息後會重回到7.37水平。

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