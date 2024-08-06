急減息預期升溫 日韓台爆股災 日經瀉4451點歷來最大 道指早段跌逾千點

美股經上周四、周五連日大跌後，昨早段未止瀉，道指一度瀉逾千點，標普500指數及道指均曾跌逾3%，科技股納指更曾挫近6%。引發環球市場新一輪大跌市的觸發點，是美國上周五公布非農職位增長降、失業率升，引發減息預期急升溫。利率期貨最新顯示，交易員預期美國9月減息最少半厘機率達百分百，其中一次過減息四分之三厘機率有逾一成，甚至有交易員押注美聯儲9月會議前緊急減息救市。市場預料美日息差進一步收窄，加劇日圓套息交易平倉潮。早前借入沽空日圓，並買入日韓台當炒晶片股等風險資產的交易急急沽貨平倉。

日圓套息盤拆倉

日股今年累積升幅蒸發 陷技術熊市

日經平均指數繼上周五急挫逾2200點後，遇上「黑色星期一」（1987年股災同於亞洲時間周一爆發），曾跌最多13%，低見31,156，全日收市報31,458點，跌4451點或12.4%。今年以來累積的升幅已全數蒸發，其中金融和晶片相關股成重災區。日股自7月創下42,426點歷史高位，已回吐逾25%（見圖），跨越圖表派視下跌兩成即步入技術熊市界線。

日本東證一度跌最多13.04%，低見2206.73點，東證指數早市更曾觸發熔斷，收市跌12.2%。

日本財務大臣鈴木俊一表示，政府正在與日本央行合作，密切關注市場。他表示，市場對股市走勢有各種看法，但投資者的決策基於國內外經濟以及公司的盈利走勢，政府會密切關注國內外市場和經濟的動向。

東證韓股熔斷 台股瀉逾8%穿2萬點

其他亞太區股市亦大跌，台灣股市跌穿2萬點重要關口，加權指數收報19,830點，挫1807點或8.35%，見史上最大點數跌幅。台積電台股（台：2330）失守820新台幣關，收市跌9.8%，報815新台幣。韓國股市一度啟動熔斷機制，交易曾暫停20分鐘，韓國首爾綜合指數收報2441點，挫234點或8.77%，是2008年10月24日以來最大單日跌幅。

台灣證交所總經理簡立忠表示，必要時將採取各項穩定市場措施，但目前還沒有具體措施要推出；強調台股基本面依然穩健，證交所將非常密切關注股市波動。

巴克萊發表報告指出，由於美國勞動力市場數據較預期弱，料聯儲局今年將減息3次，分別於9月、11月和12月，每次25個基點；因此，預計聯邦基金利率目標區間在今年底將保持在4.5至4.75厘，並料明年減息3次，於2025年底保持在3.75至4厘。

景順：減息為時未晚 美經濟或免衰退

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper稱，由於美國經濟增長持續放緩，其投資策略已轉向防禦，並將在短期內持審慎態度。但她認為市場對美國經濟將陷入衰退過分擔憂，又認為聯儲局現在開始減息未算太遲；若聯儲局於9月開始放寬貨幣政策，美國將有望避免陷入經濟衰退；而美國經濟增長可能於今年底或2025年初再度加速。至於日股，她預期日央行可能會在年內多次加息，並相信仍有部分平倉交易或獲利拋售正在進行，但相信日股是次回落可能是近期投資熱潮過後的「健康喘息」；考慮到日本經濟仍屬結構性利好，相信拋售壓力只屬暫時，故認為不宜就此撤出日本股市。

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