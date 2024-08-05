核實身分申政府服務 明年須經智方便「一網通辦」

現時不同政府部門共推出逾百個手機應用程式，黃志光昨日在無綫節目《講清講楚》表示，理論上將來應用程式數量會減少，因為「智方便」提供有關功能，市民可在一個平台完成大多數申請。不過，他重申「智方便」不會取締所有程式，指部分服務的業務流程複雜，需要有專屬的應用程式，但料獲保留的程式數目不多。

料各部門App將減 專員：可省維護資源

被問到會否強制政府服務電子化，黃說視乎群組及應用，若時機成熟會考慮強制服務電子化，舉例稅務局會逐步要求企業必須使用電子版本報稅。不過，他補充，若有小部分市民希望使用非電子渠道，相信相關部門亦會考慮。

時機成熟會考慮強制服務電子化

黃志光提到，「智方便」登記用戶數目近年增加，現有近290萬人，期望明年底有超過400萬人登記，當局已盡量簡化「智方便」登記程序，以往需多角度拍攝身分證以核實真偽，上月起用智能身分證拍上具有「近距離無線通訊功能」（NFC）的手機，即可讀取個人資料登記。

近年多個政府部門系統相繼被黑客入侵，引起資料外泄問題，黃志光稱將推出政策，在三個層次提高網絡安全，包括前線定期監察和評估；數字辦主動出擊，突擊巡查部門系統；引入「攻防演練」實戰安排，於年底建立「靶場」作攻擊和防守演練，以提升偵測及反應能力。