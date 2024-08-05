多部門以WhatsApp微信服務 有公務員稱「禁用」礙效率

本報向數字辦查詢各部門可如何在執行指引的同時不影響基本通訊及公共服務，政府發言人回覆查詢時未有回應，稱各部門正檢討資訊科技保安政策，及考慮各部門具體業務運作需要、業務敏感性和風險承受度等，制訂切合的保安措施。

宣傳片用外判商 交收成品多用Google Drive

綜合本報向多個部門、不同職級公務員查詢，一些經常處理對外事務的部門及崗位公務員將最受新指引影響。有負責處理對外事務的公務員表示，政府拍攝宣傳片及海報等不時聘用外判服務商，交收成品多用Google Drive。有公務員亦舉例，香港電台作為傳媒機構將是較受影響部門之一，接收採訪通知、新聞稿、採訪及處理影像、圖片、音樂等素材均常用上述三類程式，如僅能用手機處理將非常不便。該公務員慨嘆：「成個社會都用緊三類程式，點要求對方只用電郵溝通？一方面要創科，但個政府咁落後，畀人笑啦。」

「一方面要創科 但政府咁落後畀人笑啦」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭說，各部門受影響程度視乎工作習慣，一般用電郵傳達，但內部溝通有時亦用WhatsApp，桌面電腦不能用WhatsApp始終會不便，「政府要想想，叫人工作一定是用最快方法」。

立法會勞工界議員周小松說，無人反對網絡安全很重要，也支持更新建議，但有部門公務員向他反映一刀切會造成不便。他又說，執行指引後前線員工或多了用手機處理事務，盼管理層或上司諒解，「用手機只是處理公事」。