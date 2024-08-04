話你知：蛾去後葉可重長 暖化增蟲患康復變難

雖然大部分榕樹被蛾蟲咬食後都長回樹葉，長春社當年在爆發後約半年再考察受襲榕樹，部分被咬食80%樹冠的榕樹密度回復了90%，但每棵樹木生長情况都不同。

長春社亦稱，本來蛾蟲咬食樹葉是一件自然不過的事，觀察所見絕大部分被吃葉的榕樹都可在蛾蟲離開後快速長出嫩葉復元，但若咬食情况持續不斷，受影響樹木分佈範圍廣泛，而每次大爆發之間又過於頻密（例如一年被大量吃掉兩三次），久而久之可能影響榕樹健康。

休眠期延遲 幼蟲提早出動

地球之友資料亦指出，以往每年10月，最後一代朱紅毛斑蛾會在樹幹底部的隙縫或泥面化蛹休眠，等待明年回暖再脫繭。然而，隨着氣候變暖，朱紅毛斑蛾休眠期延遲，越冬蛹和幼蟲提早開始活動，導致原本只有3至4代的周期增加至5代，使榕樹在初春時難以回復。

當朱紅毛斑蛾幼蟲攻擊榕樹造成大量葉片損失時，樹木生產養分的效率就會受嚴重影響。樹木需要重新長出葉子來補充，這個過程會消耗大量能量儲備。若此情况一年內連續發生，將對樹木健康造成重大影響。因為蟲害侵蝕令樹木要在同一季節內重新生長全部葉片，會導致生理機能改變，新長出葉片含有較少葉綠素。樹木需要消耗儲備營養生長大量葉片，同時葉片缺乏葉綠素，會令樹木能量儲備減少，生產養分效率下降，形成惡性循環。此情况下樹木免疫系統、根部發展和木質部密度會降低，甚至因缺乏葉片進行光合作用導致樹木枯萎。

（城市保育）