蛾軍侵九龍 噬港1/4古細葉榕 專家疑防治不到位 政府：已從高峰4000榕受災降至1000

明報記者 馬耀森

栢麗年初15%受災 今增至半數

發展局又稱，榕樹及一些昆蟲並存是常見生態現象，朱紅毛斑蛾幼蟲多以啃食榕樹葉為生，蛾蟲繁殖周期因近年氣候變化而變得頻繁，發展局與相關部門會繼續以專業的作業方式應對蛾蟲問題，並會適時徵詢專家顧問的意見，在有需要時調節相關的病蟲害預防及控制措施。

古樹名木冊有212棵細葉榕，今波有51棵受襲的是細葉榕古樹，約佔四分之一。一直監察各區榕樹蟲害的退休樹藝師袁達成表示，現時爆發的是今年第二代蛾蟲，幼蟲已差不多完全成熟。對於政府稱捕捉幼蟲，他認為力度不足，他近期走訪九龍各區古樹，幼蟲數量仍甚多，單是最新發現的九龍塘雅息士道休憩公園古樹，未見樹幹以草蓆包圍，地上滿是蟲糞，促政府加派人手清除幼蟲及部分泥土，以免幼蟲進入泥土後結蛹及孵化成蟲，若繁殖第三代蛾蟲，數量會較現時更多，對古樹傷害更大。

袁達成說，蛾蟲2021年下半年進入九龍區，沿着海岸線和主要公路擴散，例如西九文化區，但2022和2023年還未有大爆發，即使今年第一代蛾蟲於4月上旬出現，只是零星爆發，年初反而有另一種榕透翅毒蛾侵襲尖沙嘴栢麗大道的古樹。但到今年6月，第二代蛾蟲出現，他發現九龍各區有大爆發現象，包括古樹林立的九龍公園及栢麗大道，當中包括今年初已發現樹葉被咬食的九龍公園「樹王」（LCSD YTM/97）；位於九龍城賈炳達道公園以及九龍塘多實街休憩花園各有一棵古樹，其樹冠差不多所有樹葉都被吃掉。

袁達成認為當局有能力防治蟲害，質疑部分措施未能對症下藥，例如噴灑農藥難以覆蓋廣闊樹冠；又說政府為不少榕樹的樹幹以草蓆包圍，但不見當局有派員檢走蓆上幼蟲，以致幼蟲可越過草蓆，爬落泥土結蛹。

雅息士道4棵全中 康署：已採措施

本報記者上周一（29日）隨袁達成到九龍塘雅息士道休憩公園，亦即「三角公園」，發現4棵古樹全部有朱紅毛斑蛾幼蟲，其中3棵樹冠約一半樹葉被吃掉，餘下一棵古樹編號LCSD KC/7的細葉榕更有七成樹葉被吃掉，樹冠呈光禿亦變得稀疏。康文署稱有留意該兩公園一帶朱紅毛斑蛾蟲害情况，7月中發現該兩處的古樹有被朱紅毛斑蛾幼蟲咬食痕迹，該署已據蛾蟲生命周期採取針對措施，亦加強清除藏於樹皮或樹根隙縫、淺土層及落葉的蟲蛹，以減低幼蟲及羽化成蟲的數量。

樹藝師：曾睹成棵是蟲只噴幾下

袁達成稱，政府將珍貴的大樹納入《古樹名木冊》，較其他樹木投放更多資源護養古樹，但仍有大量古樹受蛾蟲影響，擔心防治措施不到位。他曾目睹承辦商派員為受蛾蟲影響古樹噴藥，「成棵樹都係蟲，但個工人對住樹幹噴了幾下就走了」。他稱市區有不少樹齡達數十年的榕樹亦中招，他亦已就每棵樹以不同方式，例如電郵發展局和康文署及致電政府熱線1823等，促政府為古樹治蟲外，亦為其他大樹防治蛾蟲。

發展局：採國際接納最佳方法

發展局稱，樹木辦一直聯同各樹木管理部門，採取廣被國際接納的最佳作業方式、即「綜合蟲害管理方法」（Integrated Pest Management, IPM），應對朱紅毛斑蛾對榕樹的影響。因應蛾蟲每個不同生命周期（卵、幼蟲、蛹及成蟲）及習性，採取多項防治措施，盡量以物理防治方式，例如清除藏於樹皮或樹根隙縫、淺土層及落葉的蟲蛹；利用竹或草蓆、麻布袋或低黏性膠紙包裹樹幹以捕捉於樹幹活動的蛾蟲，以緩減蛾蟲對榕樹影響。

（城市保育）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676