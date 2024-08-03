客指轉綠站站停失快捷 司機：欠自在或多人離職

西貢居民、25歲的高小姐每周5日搭紅巴往返旺角及西貢，主要是「貪快」，「基本上直達西貢，反而搭港鐵要再轉車」，即使小巴「紅轉綠」後仍會選搭。同路線乘客、21歲陳姓學生認為，小巴轉綠後需「站站停」，建議營辦商轉綠時考慮下調車費，「始終涉及乘客的時間成本」。

司機料規管對增客量影響有限

入行逾40年、77歲的李先生專駕往返何文田（孝民街）及旺角的紅巴路線，自2018年退休後每周「頂更」兩三次、每次10小時。他說隨着港鐵進駐何文田，小巴客量已大不如前，「以往收工時間停泊20多輛小巴，現時只剩五六輛」。他質疑政府為何待小巴行業「日落西山」才來規管，認為規管與否對客量提升影響不大。

高先生駕駛往返西貢及旺角的紅巴近30年。他相信轉綠後很多司機會離職，「多了上班時間等規管，沒那麼自在」。至於收入轉變，他說該線近10年由司機自負盈虧的租車制改行公司制，由公司支付底薪，亦固定每15分鐘一班車，紅綠巴營運方式差距已收窄。被問到未來打算，他笑言：「將來才算吧，哪有想那麼長遠。」