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運署邀11紅巴線「轉綠」 業界：可入禁區擴客源

【明報專訊】本報早前報道，運輸署擬放寬小巴「紅轉綠」限制，符合指定條件的紅色小巴可免重新招標轉為綠色專線小巴營運，署方昨向11條紅巴線（見表）發信邀交「轉綠」申請，10月31日截止，年底完成審批。代表紅巴的香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華稱，業界冀「轉綠」可入禁區而擴大客源，估計九成獲邀者轉綠，如獲批料約個多月完成轉型。旺角至何文田（孝民街）線負責人稱，該線由兩公司合營，僅一間符合條件獲邀，憂如另一方續以紅巴營運，日後或「紅綠重疊」。

現時紅巴路線、收費及班次不受規管，但可行駛區域受限，不可駛入部分新市鎮、高速公路及公共交通交匯處；綠色小巴需行走固定路線及時間表、加價須運輸署批准等，但可駛入紅巴「禁區」。不少紅巴因而盼轉綠巴營運，惟現時如欲轉綠，路線須重新招標，不少紅巴公司怕失去經營權而未申請。

運輸署昨公布推出「特選紅轉綠」計劃，邀請已參與2元優惠計劃並符合3項條件（截至今年4月底服務達5年、路線內車輛只行駛該線並每日提供全日服務、由單一營辦商經營）的11條紅巴路線直接「轉綠」。署方稱本月12日會向獲邀營辦商講解詳情，審視每宗申請時會確保路線營辦商符合經營專線小巴條件，包括聘請司機駕駛有關路線、日常運作和票價須受運輸署批核及監管等。

有關注路線可否完全照舊

旺角至香港仔紅巴路線負責人瀅姐稱，該線為南區市民提供「快速出九龍」服務，轉綠後按時間表出車，屆時市民從運輸署「出行易」手機程式可查看實時到站時間，服務穩定，有信心可有更多客。她關注轉綠後行車路線可否完全照舊，若要調整會再考慮。

「能否聘夠司機最大考慮」

佐敦至秀茂坪紅巴線負責人周宜慎亦有興趣申請，唯一擔心綠巴與司機需為僱傭關係，租車自僱司機轉綠後未必願留職。張漢華亦稱，能否聘請足夠司機將成各營辦商轉綠的最大考慮，或需聘外勞。

旺角至何文田紅色線（孝民街）負責人陳先生亦盼轉綠。他說紅巴不能駛入屋邨，其路線何文田總站只能設於愛民邨附近斜路，對市民不便，影響客量，盼轉綠後可駛入邨內小巴站吸客，承諾轉綠後不加價。不過，他擔心因其路線營辦商由兩間各自管理兩批紅巴的公司合組，只有他負責管理的公司有登記2元優惠計劃，符合條件獲邀，關注另一公司在其公司轉綠後，可否繼續同時以紅巴營運同一路線，致屆時「紅綠重疊」。

合營兩公司僅一獲邀

旺角何文田線憂紅綠重疊

運輸署回覆稱，紅巴路線獲邀轉綠條件之一為需由「單一營辦商」經營，但「單一營辦商」可由合營組成，故或包括未參與2元優惠計劃的「其他紅巴營辦商」，承認未獲邀參與計劃的「其他紅巴營辦商」仍可繼續營運，旺角至何文田線正屬此情况。署方未回應如何監察路線或「紅綠重疊」的交通影響。陳先生擔心會爭客，但轉綠後可駛入屋邨，故會研究延長服務至凌晨，有信心具競爭力。張漢華認為，如同一路線有紅巴營運，相信乘客或偏向服務較有保障的綠巴。

對於11條紅巴線轉綠後會否影響現有類似路線的綠巴，綠色專線小巴總商會主席蘇世雄稱，相信運輸署會要求紅巴「微調」路線，與綠巴「拉開啲」。

相關字詞﹕運輸署 紅轉綠 綠色小巴 紅色小巴 小巴

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