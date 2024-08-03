失業等3情况 按保業主容放租 涵誕嬰家庭轉變其他特別需要 分析：助周轉免斷供

不可擁其他香港住宅物業

按保公司指出，申請新措施的按保計劃業主需提交已簽署的聲明書，並提供相關證明文件或說明其申請豁免自住的原因。申請人除按保計劃下物業之外，不可擁有其他香港住宅物業。另外，業主亦需承諾於豁免生效期間以香港為主要居住地，以及業主和其同為債務人的配偶或同居伴侶，不會於本港購入其他住宅物業。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，新措施為根據現時本港經濟環境而調整，可讓有資金需要的人，透過出租物業去周轉，可避免物業斷供或低價出售，亦可幫助失業的業主渡過經濟難關，並讓高成數業主有更大的住屋彈性。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府先前放寬中小價碼數物業的按揭成數上限後，令大部分首置人士傾向透過按揭保險，以高成數按揭購買碼數較細的單位，盼日後物業升值或收入提升後，便可「細屋搬大屋」，惟現時樓價由高峰時期急跌逾兩成，加上經濟仍未完全復蘇，使首置業主更難實現換樓計劃。他預料新安排亦可協助部分失業或增加家庭成員的業主，提供更彈性住屋或財務安排，解決燃眉之急。

學者：不認同為托市

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，新措施對樓價幫助甚微，不認同是當局為「托市」而推出，因應有其他更好幫助樓市的方法，例如放寬按揭成數、按揭還款年期，以及壓力測試要求等。

本港樓價自2021年高位已回落接近兩成半，而根據按證公司數據，2021年新取用按保計劃貸款的宗數亦達近2.4萬宗高位，但隨樓市下跌，數字已回落，今年截至6月，新取用按保有5541宗（見圖），只及2021年上半年約1.1萬宗的一半。

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