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曾擬退役 何詩蓓：盼求突破 過去3年很享受

【明報專訊】「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨晨出戰巴黎奧運女子100米自由泳決賽，以52.33秒奪得銅牌，是港隊今屆第4面獎牌。她賽後表示上屆奧運後曾考慮退役，最終決定爭取入場券再戰奧運，「我沒有後悔繼續游，過去3年訓練和比賽我都很享受」；並恭賀奪金的偶像、瑞典名將施約唐，為能在奧運決賽同場較量及見證對方圓夢而高興。

高興見證偶像施約唐圓夢

Siobhan連奪兩銅後，連同上屆東京奧運摘下雙銀，擁4面奧運獎牌成港隊歷來第一人。

何詩蓓日前在女子200米自由泳摘銅後，不足48小時再於拉德芳斯體育館出戰另一主項100米自，以總成績首名列決賽第4線，最終游出52.33秒僅負世界紀錄保持者、游出52.16秒奪金的施約唐，以及游出52.29秒摘銀的美國隊華裔好手簡愛，同時以0.01秒險勝澳洲隊勁敵奧卡拉簡。

今屆更激烈 再拿獎牌很難得

連續兩屆奧運都收穫兩面獎牌，何詩蓓賽後與母親及胞姊何雅舒激動相擁，受訪時稱自己是渴望尋求突破，非為獎牌而戰，「雖然這不是金牌，但我仍然很開心。因為我知道今屆競爭比上屆更激烈，能再拿獎牌是很難得的事，尤其我家人也在場看比賽，所以這次更特別」。

Siobhan為備戰加強訓練量，不時到海外高原集訓，也頻頻寓賽於操。她贏得兩面獎牌後認為一切付出皆值得，「我在東京奧運後轉了教練，所以訓練方向不同，這幾年訓練量及時間都增加了。雖然有點辛苦，恢復也比以前慢，但我覺得一切都值得，因為我真的很享受整個過程」。

Siobhan接受電視台訪問提及東奧後考慮過退役，最終選擇再爭取戰奧運，嘗試以享受心態迎接艱苦訓練，「你要找到自己的熱誠，每天做同樣的事才不會覺得辛苦，亦不會自覺犧牲什麼，而是會慶幸及享受每天能做這些事」。她多謝一直「相信自己」，「今屆我比上屆老了3年（現26歲），對自己肯定和信心都多了很多，還有多謝好多人幫我，不斷提醒我的實力，令我有如今成就可一路進步」。她不忘感謝港人捱夜支持，又鼓勵在電視看比賽的小朋友，「整個旅程可能不容易，但如果你有夢想，就一路跟住追落去」。她稱今屆奧運旅程未完，會與隊友出戰明晚女子4×100米混合泳接力。

對於30歲世績保持者施約唐在100自稱后，Siobhan既替偶像高興，也為有機會較量感榮幸，「我們之前在ISL（職業游泳聯賽）是隊友，池外也是朋友。她原本不打算游100米自由泳，但最後參賽並贏了，我替她感到開心。她的游泳生涯經歷高低起伏，見到她可再上頒獎台最高一級，真的替她感到高興」。

本報記者 許嘉明 巴黎直擊

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