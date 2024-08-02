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與兩女將合照 接機市民：輸贏都光榮

【明報專訊】女子重劍「世一」江旻憓昨早回港，有市民凌晨起牀專程到機場接機，亦有市民和遊客剛巧路過有緣一睹「微笑劍后」風采。記者昨清晨5時到接機大堂等候，當時有10多名市民和遊客，見記者聚集遂留下圍觀，部分人詢問得知江返港，便與記者一同等候。江旻憓乘搭的班機清晨約6時抵港，圍觀者漸多，記者圍訪江期間，有市民在樓上離境大堂高呼「世一」，江旻憓笑着抬頭向其飛吻兩次回應。

專程到機場見江旻憓的黃小姐表示，她看新聞知道昨天與今天會有運動員返港，於是上網搜尋巴黎返港航班時間，估計江旻憓或會與張家朗乘搭同一航空公司的航班；她計劃接機時曾被勸止，「阿媽話去到無唔好喊」，她回應說「無就當去食個早餐再返來」，於是凌晨4時半起牀，由佐敦的家出發，6時許到機場。

黃小姐終成功與江旻憓和花劍女將陳諾思合照，她說感覺很不真實，「我跟喺啲保安後面，我就話『Vivian（江）可唔可以望後面呀？唔該！」江聞聲轉身，得以合照，「以前淨係喺屏幕見過，真實（見到真人）嗰陣個腦唔係好轉到，好開心估啱時間」。她與陳諾思合照後向陳道賀，認為陳雖沒獎牌，「不代表她沒有榮譽」，相信港隊運動員只要能代表香港參加奧運，不論輸贏都光榮，已令港人非常自豪。張家朗今晨回港，黃稱或會再到機場見張一面。

內地青年：江身上學到心態放平

來自浙江寧波的16歲凌同學恰巧在港轉機回鄉，原以為有明星到港。凌同學稱是在觀看江決賽時開始注意她，昨得知江凱旋感到驚喜，又讚江學歷高、長得好看，作為運動員亦有一個「大心臟」，可在大比分落後下「反殺」，既精彩又令人敬畏；在內地有參加高中生籃球聯賽的凌稱，在江旻憓身上學到心態「放平」。

從紐約回港的李先生清晨5時抵港，見有記者聚集，詢問後知道江旻憓回港感到驚喜，他形容江決賽表現令人難以置信，「始終香港不是出名『造』運動員，世界各地這麼多地方，有很多資源投放進去，香港這個地方（歷屆奧運）可以有幾面金牌，也不是這麼容易的事」。

相關字詞﹕世一 陳諾思 凱旋 奧運金牌 江旻憓

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