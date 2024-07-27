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何詩蓓100自摘銅 4牌刷新紀錄 世績保持者瑞典名將施約唐首奪金

【明報專訊】港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）今晨在拉德芳斯體育館出戰巴黎奧運女子100米自由泳決賽，面對澳洲隊星將奧卡拉簡等勁敵，最終以52.33秒完成摘下銅牌，連續兩屆奧運都取得兩面獎牌，個人累積4面奧運獎牌刷新港隊歷史。而世界紀錄保持者的瑞典隊名將施約唐以52.16秒率先掂池，首奪此項目奧運金牌。

0.17秒之差得第三

何詩蓓日前在主項的女子200米自由泳獲得銅牌後，不足48小時再戰女子100米自由泳決賽。Siobhan在前日的初賽先以53.02秒排總排名第2出線，昨晨準決賽再游出52.64秒，成為小組兼總成績首名強勢晉身今晨2時30分的決賽。

決賽列第4線的何詩蓓，身旁面對澳洲隊雙星奧卡拉簡與莎娜積克的夾擊，同場勁敵還有女子100自世界紀錄保持者、初賽首名晉級的瑞典隊名將施約唐、國家隊泳手楊浚瑄，以及荷蘭隊的史甸貝根等。Siobhan在前50米以25.09秒位居次席，末段她與多名勁敵發力，最終以52.33秒完成，緊隨金牌的施約唐及銀牌的美國隊選手簡愛，取得一面銅牌。

何詩蓓上屆東京奧運在100米及200米自由泳奪得兩面銀牌，3年後在巴黎奧運仍收穫兩銅佳績，並且以4面奧運獎牌，刷新港隊史上個人最多紀錄。完成此仗後，預計她仍會在明晚展開初賽的4×100米混合泳接力亮相，與隊友一起完成今屆賽事。

張心悅何甄陶今分途出擊

其餘港隊泳將今日續戰，其中17歲新星張心悅周一於女子100米背泳初賽止步後，今午5時轉戰200米背泳初賽；「男飛魚」何甄陶前日完成男子100自初賽後，今午5時18分出戰主項50米自由泳初賽，這名27歲港將去年曾在杭州亞運50自摘下銀牌。

另外，由鄧肯史葛、馬菲李察士、湯姆甸恩及佳爾組成英國隊，昨晨在男子4×200米自由泳接力決賽游出6分59.43秒，力壓兩大勁敵美國及澳洲隊成功衛冕金牌，亦是英國隊今屆游泳首金；而國家隊由今年在世界錦標賽獨取4金的19歲新星潘展樂領銜下排第4名，與銅牌的澳洲完成時間相差2.39秒。

兩游泳決賽創奧運新紀錄

此外，昨晨其餘兩項游泳決賽亦創出奧運新紀錄，其中前世界紀錄保持者的澳洲隊「女飛魚」麥姬安，在女子100米背泳游出57.33秒，以0.33秒力壓現時世績保持者的美國隊選手妮根史密夫，成功衛冕兼取得今屆個人首金，同時以0.14秒刷新自己保持的奧運紀錄，個人累積奧運第4金；而丹尼爾維芬於男子800米自由泳以7分38.19秒率先觸池，力壓上屆冠軍的美國隊星將羅拔芬基，為愛爾蘭隊取得今屆第一金。而明晨續有4項決賽，包括女子200米蝶泳及蛙泳、男子200米背泳，以及女子4×200米自由泳接力。

本報記者 許嘉明 巴黎直擊

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