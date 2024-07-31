劍校查詢急增 「旻憓效應」料吸女生

黃贊表示，自上次奧運後，香港劍擊氣氛持續，相信今次港隊兩面金牌會再令市民對劍擊運動產生興趣，而本港出現首名奪金劍擊女將，亦有望吸引更多女生參與。不過，他認為今次不會如3年前劍擊課程學生人數大增近三成，因當時有很多人已嘗試劍擊運動，故未必會再參與。

東京奧運熱潮來去匆匆

校長：時間金錢付出令人卻步

黃贊形容當時學生「來得快去得快」，很多人體驗後發現劍擊不簡單，不足一年後學生人數回落一成，「很多人參加時想像自己是張家朗，但是成為一個張家朗需要付出多少時間和金錢？」他續稱，4至6堂劍擊課收費在2000元內，但初學者想打比賽，則要準備劍擊裝備，由2000多至逾6000元不等，加上每周需投放最少3日練習，令不少人卻步。

香港劍擊學院創辦人李永強說，近期每日有約5至6人報名參加課程，較平日每月約10多名新生大增。他形容2021年東京奧運一役有很大迴響，今年兩金同樣具標誌性，或再提高港人對劍擊興趣。李提及，由於張家朗是左手握劍，有些家長會有迷思，認為小朋友同用左手較好；他提醒，即使左拗或在技巧上有利，但慣用手仍在本能反應上佔優，毋須「跟風」。

保良局雨川小學於2019年將劍擊列入校本體育課程，校長蔡曼筠稱，愈來愈多學生在體育課體驗後，有意參加劍擊隊，相信今次兩個奧運金牌會令劍擊氣氛更熱烈。她提到學校會開放劍擊場地供不同機構和團體使用，近年借用需求趨升，期望政府可助更多學校或機構增設相關設施，以繼續發展具潛質的運動項目。