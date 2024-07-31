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意網民洗版掀罵戰 銀牌得主：尊重裁判

【明報專訊】港隊花劍代表張家朗衛冕奪金，觸發大批質疑裁判裁決的意大利網民到其社交平台「洗版」。奪銀的意大利選手馬基昨日發帖文回應，提到坊間出現「裁判誤判」等說法，他稱作為運動員，學會「不論如何必須尊重裁判決定」，而他亦認識兩名裁判，不會歸咎他們令自己落敗，否則只是「給自己找藉口」。張家朗隊友蔡俊彥在Threads重申賽果「冇黑哨」，稱對手教練向裁判投訴「非常正常」，換轉港隊教練亦會有同樣做法，又稱意大利人向裁判施壓是戰術，「你可以唔鍾意，咁唔好學，唔使走去插人哋」，呼籲不要向馬基惡意留言。

「搶劫」「玻璃心」互指 蔡俊彥籲勿罵對手

張家朗衛冕成功後，暫未正式在社交媒體發文分享感受。有網民湧入張昔日帖文及巴黎奧運官方Instagram「洗版」，部分以意大利文留言，包括「獎牌是買回來的，完全無尊嚴，你這小偷和罪犯」、「奧運為這場美麗的決賽，留下了可恥的裁判」、「搶劫，台北裁判為香港運動員裁決」等。

相關留言觸發網上罵戰，其他網民留言反擊，形容意大利人「真係好玻璃心」、「輸咗喺度賴地硬，偷牌都講得出」及「今晚可以食菠蘿薄餅慶祝」等。亦有意大利網民為國民的「無知評論」致歉，認為港人奪金當之無愧，但強調「可以辱罵我們的人民，但不要侮辱披薩（薄餅）」。

22歲的馬基昨在Instagram以「每個孩子的夢想，每個運動員的目標」為題發文，稱自己帶回一枚美麗的銀牌，對距離目標仍差一步感失望，惟「過去的事已發生，會把注意力集中未來」，將與隊友在團體賽全力以赴，「生活總是充滿障礙，有時能越過，有時會絆倒，關鍵是要有勇氣站起來」。張家朗及蔡俊彥均對帖文「讚好」。

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