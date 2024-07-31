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伸脷慶祝「自然反應」 稱或受米高佐敦影響

【明報專訊】從去年成都世界大學生運動會、杭州亞運，再到今年的巴黎奧運，張家朗在奪冠一刻都會伸脷慶祝，被問及原因，這名金牌「劍神」笑言是自然反應，但也不排除受了父親喜歡的籃球「波神」米高佐敦的伸脷招牌動作所影響。

未隨父母籃球路 仍是球迷

張家朗出身於籃球世家，父親張子倫及母親陳雪玲曾是1980年代香港甲一籃球戰將。張家朗自小隨父母興趣玩籃球在先，後來接觸劍擊後決定專攻此項目，並於讀中四時退學成為全職運動員，一步一步走上「劍神」之路。雖然未有選擇隨父母走籃球員之路，但家朗卻是一名不折不扣的籃球迷，自認是NBA球隊洛杉磯湖人已故傳奇球星高比拜仁的粉絲，而父親則是被視為籃球史上最強球員「波神」米高佐敦的粉絲。

近年在關鍵勝利時伸脷慶祝漸漸成為張家朗的招牌動作，令人憶起當年的米高佐敦。張家朗昨日在賽後接受本報訪問時說：「大家都知我是籃球迷，雖然高比拜仁是我偶像，但因為爸爸有一些錄影碟，我小時候就是看米高佐敦和洛文長大的，可能也受到佐敦的影響吧。」

開心見港人遠道打氣

父母在場感「沒丟架」

有別於2016年里約奧運及2021年閉門作賽的東京奧運，今屆舉行劍擊比賽的巴黎大皇宮，有多名港人遠道而來為張家朗打氣，尤其在8強與兩屆世界賽冠軍勁敵的法國隊劍手拿科交鋒時，一眾港人不時高呼「張家朗加油」、「香港加油」等對抗主場優勢。張家朗亦表示感激，「觀眾不會太影響我，反而我好開心見到好多香港人為我加油」，最重要的是父母亦有到場，首次來到奧運現場為自己打氣，張家朗笑言：「好多謝他們支持，我沒有丟他們的架！」

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