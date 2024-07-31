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兩金寫歷史 張家朗劍指大滿貫 68年來男花衛冕首人 「大心臟」秘訣是堅持

【明報專訊】香港劍擊隊於香港時間昨晨在巴黎奧運再傳捷報，張家朗在男子花劍個人賽過關斬將，決賽更以15：14絕殺意大利隊好手馬基（Filippo Macchi），成為近68年來在奧運此項目衛冕第一人。這名賽後重登世界第一的27歲港隊「劍神」說渴望追求更多，「我會繼續努力，在職業生涯寫下更多不同的歷史，下個目標是『大滿貫』」。連同女子重劍「世一」江旻憓日前奪金，今屆港隊已破天荒單屆奪得兩面金牌，寫下香港體壇歷史新一頁。

12：14下後上 「決三劍」絕殺

張家朗在晉級路上連挫加拿大隊劍手顧宏濤（15：5），國家隊代表莫梓維（15：10）、東道主名將拿科（15：14）及日本隊好手飯村一輝（15：11）。來到決賽面對世界排名第九的22歲意大利隊代表馬基時鬥得緊湊，張家朗首節以11：10領先，但次節被對方多次主動進攻而一度落後12：14，但他再次抵住逆境後上力追至14：14平手。張家朗隨後兩次進攻被判「食詐糊」須重打，但他未受影響，至第三劍順利一劍絕殺對手，繼上屆以15：11擊敗加羅素後，再次於奧運決賽擊敗來自意大利的名將奪金，並且成為自意大利傳奇劍神拿迪（1912及1920年）與「法國劍神」迪奧利奧拿（1952及1956年）之後，歷來第三名在奧運衛冕男花個人賽的劍手。

衛冕難以置信 感謝教練支持

被問到衛冕感受時，張家朗說未能消化情緒，即使有東京奧運奪金的經驗，仍然感到難以置信，「其實到現在也像第一次般，不是太接受到，但很開心，因為教練Greg Koenig是法國人，我也算是半個主場，能夠在他的家鄉贏金牌都很開心，意義很大。其實他很辛苦，安排所有事情和照顧我們，自問是一名很麻煩的運動員，他都很控制自己情緒去照顧我們」。

談及決賽戰至14：14平手時，張家朗說Greg也提醒自己專注自身，「他說不論判決如何，我都要專注打好下一劍」。張家朗在奧運前狀態平平，幸得Greg幫助，「很多謝他，不僅技術上支持，心理上也有很多支持」。而他在奪金路上兩次在落後 12：14時反勝而回，被外界稱為「Comeback King」，他亦藉此希望向香港市民透露「大心臟」秘訣，「就是不要放棄，去堅持。就算遇到很多挫折，記住自己為什麼而開始。有時自己不如意的時候都好，都要堅持到底」。他又感激港人捱夜看直播支持自己，笑言「明天好似係要返工㗎嘛，哈哈，咁其實都好感謝他們（市民），都好彩無辜負大家的期望，大家返工加油！」

勝利是難以戒掉的滋味，張家朗在東京奧運封王後首次升上「世一」，其後在世界盃、大獎賽、亞洲錦標賽、亞運、世大運等賽事亦已登頂。今次於巴黎奧運再度摘金，他表明不會停下腳步，爭取在獎牌收藏中增添世界錦標賽冠軍，完成大滿貫偉業，「我會繼續努力，在職業生涯寫下更多不同的歷史，下個目標就是『大滿貫』」。

與江旻憓同成世一「好黐線」

盼港人續撐港將

張家朗與江旻憓齊於巴黎奧運奪冠，為港隊開創先河，如今更同時成為各自項目的「世一」，他形容此事「好黐線」，「沒想過可以兩人在同一屆奧運贏得金牌，這對我們是很大的肯定，我也很替她高興，希望大家繼續支持劍擊，支持香港運動員」。

本報記者 許嘉明 巴黎直擊

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