議員倡邀內地歌手開騷 測體育園交通壓力

關注有否接駁巴往關口

九龍東立法會議員顏汶羽憂慮上落車點出現問題，關注會否有接駁巴士等交通工具，例如接送至關口或其他港鐵站。他稱，目前最近體育園的兩個地鐵站均屬屯馬線，即啟德及宋皇臺站，但部分人或會考慮到屬觀塘線的彩虹站，認為應重點測試觀眾離場及進場時的路線。他又建議可考慮提供水路交通，「因為啟德本來就是一個碼頭」。

顏稱，日後無論大型演唱會或國際體育活動，均會有大批內地旅客來訪，「是不是要有些去關口的車，就如紅館演唱會完結之後，都有類似安排」，認為值得在測試時處理跨境線或口岸交通問題，例如巴士上落點等。

九龍中立法會議員楊永杰表示，明年香港有份協辦全運會，屆時將有大批內地旅客到港，建議試運期間邀請內地著名歌手舉行演唱會，測試內地客到體育園的交通情况。他又稱，若港鐵可應付5000人的活動，但若舉行萬人活動，或需增設旅遊巴，接載市民及旅客到主要地鐵站，作分流作用。