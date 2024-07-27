賣票人流物流 體育園5測試須函體育娛樂項目 議員倡參與者免收費 旅界關注大型活動離場交通

巴黎奧運在港掀起熱潮，而本港最大型體育場地啟德體育園正在趕工，場地可供2025年底舉行的全運會項目使用。項目由新世界集團承投建造及營運，按政府要求，場館落成後要先做5個大型測試活動。消息人士向本報表示，測試活動會於有關場地完工後盡快展開，目前估計運動場應該最快完工，可能第四季已可展開有關測試項目，又認為體育園在正式開幕前應做更多試業活動，以確保所有系統可順利應付不同的人流，當局也會考慮招募市民協助人流測試。

消息：首場活動或非七欖 未定案

體育園主要有3個場地，包括5萬座位的主場館、室內場館及露天運動場（見表），前兩者要各辦1項體育及1項非體育活動（如音樂表演），運動場則只用測試1次。消息人士稱，當局構思在測式賽等完成後，才在明年首季或第二季正式舉行開幕大型活動。消息人士指七欖未必會是啓用後首場活動，現未有定案，但以「運動+表演」的混合模式亦有可能。

啟德體育園回覆查詢表示，預計明年首季開始試運，並會適時公布。園方預計啟用前會舉辦最少5個體育及非體育測試活動，包括有體育比賽和表演等活動，以測試場內系統、疏散人流及交通安排等，並按相關經驗作調整，以優化日後的營運模式。

啟德體育園表示，目前已與200多個本地和海外體育及非體育活動推廣機構、組織及代理人接觸，並涉及商業洽談；據租用協議，園方不會在活動主辦方公布其活動前透露其內容。

本報就啟德體育園測試活動向有辦娛樂活動的機構查詢。電訊盈科回覆表示，歡迎政府增設大型綜合體育及娛樂新地標，預料可帶動本地娛樂、演出及體育活動發展，並會探索於新場館舉辦各類演出及大型活動的可能。

立法會九龍中議員楊永杰表示，建議「由細到大」做測試較安全，獲取經驗後修正下次測試。他指由於會有不同地方人士參加活動，故購票系統測試很重要，需模擬會否有超負荷問題；不建議以七欖等品牌項目做測試，以免有「不夠好的時候」，影響品牌活動形象。他建議可以免收參與者費用，或以優惠價錢供試用，「正如餐廳試業都不會收正價」。

旅促會料可吸旅客訪港過夜

旅遊促進會總幹事崔定邦說，5萬人的活動必定有不少旅客在內，最重要是離場時的交通安排，他指世界各地均爭取頂級歌星到當地表演，預計可吸引大批旅客訪港過夜，香港過去因欠缺場地而難以舉辦大規模活動項目，有信心主場館會受歡迎。

明報記者 李浮南