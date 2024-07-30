受傷斷送足球夢 容樹恒投身骨科伴港將

每周體院義診逾廿載 「已當一家人」

自2001年起，容樹恒每逢周三到香港體育學院為運動員義診。他現時亦與中大運動醫學團隊為體院不少運動員提供醫療支援，曾幫助李慧詩、江旻憓、石偉雄、張家朗、黃曉盈等港將，每當見證運動員克服傷患，有些「神奇地康復」甚至奪獎，都很感動。

被問緣何堅持每周為運動員義務診症，容樹恒說「不要說『義務』了，一提『義務』兩個字，就好像安上了一個個皇冠冠冕般」。他稱自己一直喜歡運動，且有專業能力，自覺幫助到運動員，「已經當他們是一家人，一家人就不會去計較了」。除了以醫生身分相伴，給予運動員醫療建議和治療，容樹恒有時自覺像他們的爸爸、哥哥或朋友。

這次容樹恒並非以港隊軍醫身分前往巴黎奧運，而是應邀赴奧運會講學和開會，其間抽空觀賽為港隊運動員打氣。多名港將比賽時間相近，卻帶來「快樂的苦惱」，他笑說「夜晚（張）家朗、阿杜（凱琹）、何詩蓓3個撞了比賽時間，我都惆悵緊去看哪一位」。

籲港將放鬆 「去到奧運已很厲害」

港將陸續出征奧運，容樹恒說許多運動員背負大大小小的傷患參賽，「希望大家盡力，不要太大壓力，其實每一個去到奧運，都是非常非常難得，已經很厲害了」。