「每遇逆境速求變 江旻憓靠自律跨難關」 操刀醫生嘆因傷缺賽者眾 盼社會多關心失意者

明報記者 陳柔雅

2017年和2019年的7月，江旻憓左右膝頭十字韌帶輪流斷裂，她曾形容膝頭「傻咗」。今年7月28日，江旻憓在巴黎奪得首面奧運金牌。身在巴黎的容樹恒接受本報電話訪問說賽後才赫然記得，原來這天是江旻憓完成手術5周年。

1：7一劍劍追 「認識的她返嚟啦」

身處巴黎大皇宮賽場，周遭幾乎都是法國選手支持者，眼見江旻憓初時落後東道主劍手瑪露比頓1：7，容樹恒暗忖「盡力啦，攞得一分得一分」。但江旻憓沒有慌亂，一劍一劍追上，「當她拿到幾分時，我心裏覺得It's time to come back，以我一向認識的她應該返到嚟啦」。

歷年醫治無數受傷運動員，容樹恒說膝頭前十字韌帶撕裂影響運動表現，「一遇上時對運動員都是晴天霹靂」。他記得那時向江旻憓解釋情况，她卻很快計劃下一步，商討何時做手術、如何康復，「她每次面對逆境，很快就會想到正面（positive side），會尋求如何改變這件事情，令到逆境很快就逆轉」。

在容樹恒眼中，江旻憓不論練習、作息、飲食都非常自律，亦不斷學習和改變，例如近年受傷後茹素和靜修，又主動在家訓練、到後山跑步，靠着自律加快復元，「不會浪費一分一秒」。他偶爾會收到她傳來訓練片段說「好叻呀我」。

復元「不浪費一分一秒」

「她做的事都是為別人」

如是者，江旻憓成為容樹恒歷年診治經歷中「康復得最快的運動員」，2019年術後短短3個月重踏賽場，也是他見過唯一能在兩邊韌帶斷裂後仍能取得好成績的運動員。

「今次是很好機會讓她證明自己值得世界第一」，但容樹恒說最令他感動的是「江旻憓做的事都是為別人，她想香港人開心，想報答他的教練，想報答身邊很多團隊，永遠都很感恩和謙卑」。

石偉雄無緣決賽

容樹恒：由頭傷到腳 冀外界知其苦

同受傷患纏繞的港隊「跳馬王子」石偉雄（石仔）第三度征奧，最終未能躋身決賽。20多年前石仔因頸傷到威院治療，容樹恒至今照顧着他，「看着他由頭傷到落腳」。日前他在巴黎相約石仔午膳，「我跟他說不用想太多，出去食飯」，只盼在身邊支持他。他希望外界知道石仔受了很多苦，非常努力克服傷患，「他是一個很值得尊重的英雄」。

容樹恒慨嘆在香港當運動員仍困難，資源很少，「外界見到運動員拿獎牌有獎金，但更多是辛苦多年卻因為受傷，連奧運台階都踏不到，其實他們都好值得尊敬」。他希望公眾多些關心其他運動員，「特別是他們失意時，更應該多支持他們」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676