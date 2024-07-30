「每遇逆境速求變 江旻憓靠自律跨難關」 操刀醫生嘆因傷缺賽者眾 盼社會多關心失意者

【明報專訊】運動員頑強奮戰奪得獎牌，熱血場面長留觀眾心中，中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒見證更多的卻是運動員脆弱一面，陪伴他們走過傷患低潮。剛在巴黎奧運奪金的女子重劍「世一」劍手江旻憓，曾兩度膝頭前十字韌帶斷裂，為她操刀施手術的容樹恒看着她一劍又一劍逆轉劣勢，就像昔日面對嚴重傷患般，總是很快尋求改變，將逆境快速扭轉，又認為她是憑着自律克服傷患。為小妮子開心感動之際，他說仍有許多苦苦付出卻因傷未能出賽的運動員，希望社會在運動員失意時更支持他們。
明報記者 陳柔雅
2017年和2019年的7月，江旻憓左右膝頭十字韌帶輪流斷裂，她曾形容膝頭「傻咗」。今年7月28日，江旻憓在巴黎奪得首面奧運金牌。身在巴黎的容樹恒接受本報電話訪問說賽後才赫然記得，原來這天是江旻憓完成手術5周年。
1：7一劍劍追 「認識的她返嚟啦」
身處巴黎大皇宮賽場，周遭幾乎都是法國選手支持者，眼見江旻憓初時落後東道主劍手瑪露比頓1：7，容樹恒暗忖「盡力啦，攞得一分得一分」。但江旻憓沒有慌亂，一劍一劍追上，「當她拿到幾分時，我心裏覺得It's time to come back，以我一向認識的她應該返到嚟啦」。
歷年醫治無數受傷運動員，容樹恒說膝頭前十字韌帶撕裂影響運動表現，「一遇上時對運動員都是晴天霹靂」。他記得那時向江旻憓解釋情况，她卻很快計劃下一步，商討何時做手術、如何康復，「她每次面對逆境，很快就會想到正面（positive side），會尋求如何改變這件事情，令到逆境很快就逆轉」。
在容樹恒眼中，江旻憓不論練習、作息、飲食都非常自律，亦不斷學習和改變，例如近年受傷後茹素和靜修，又主動在家訓練、到後山跑步，靠着自律加快復元，「不會浪費一分一秒」。他偶爾會收到她傳來訓練片段說「好叻呀我」。
復元「不浪費一分一秒」
「她做的事都是為別人」
如是者，江旻憓成為容樹恒歷年診治經歷中「康復得最快的運動員」，2019年術後短短3個月重踏賽場，也是他見過唯一能在兩邊韌帶斷裂後仍能取得好成績的運動員。
「今次是很好機會讓她證明自己值得世界第一」，但容樹恒說最令他感動的是「江旻憓做的事都是為別人，她想香港人開心，想報答他的教練，想報答身邊很多團隊，永遠都很感恩和謙卑」。
石偉雄無緣決賽
容樹恒：由頭傷到腳 冀外界知其苦
同受傷患纏繞的港隊「跳馬王子」石偉雄（石仔）第三度征奧，最終未能躋身決賽。20多年前石仔因頸傷到威院治療，容樹恒至今照顧着他，「看着他由頭傷到落腳」。日前他在巴黎相約石仔午膳，「我跟他說不用想太多，出去食飯」，只盼在身邊支持他。他希望外界知道石仔受了很多苦，非常努力克服傷患，「他是一個很值得尊重的英雄」。
容樹恒慨嘆在香港當運動員仍困難，資源很少，「外界見到運動員拿獎牌有獎金，但更多是辛苦多年卻因為受傷，連奧運台階都踏不到，其實他們都好值得尊敬」。他希望公眾多些關心其他運動員，「特別是他們失意時，更應該多支持他們」。
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