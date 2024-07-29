劍學兼優 讀法律緣起「制度問題」

生於1994年的江旻憓出生後隨父母移民加拿大，6歲回流香港。受父母悉心裁培，江自幼學習芭蕾舞、跆拳道、溜冰等，惟興趣不大，11歲改習劍擊。經3年訓練，她在青年亞錦賽封后，在世界劍壇嶄露頭角，奪得多個國際賽獎牌（見表）。她曾稱媽媽不支持她投身劍擊，籲她「做更正經的事」，但仍然會照顧其起居，給她很大空間。

IB 41分 史丹福讀國際關係

江旻憓的學業成績同樣優異，她就讀國際學校英基沙田學院，2012年在國際文憑大學預科課程（IBDP）考獲41分佳績，入讀美國史丹福大學，主修國際關係，2017年畢業。江旻憓現為中大法律博士生，中大校長段崇智昨祝賀她奪金，形容江「孜孜不倦追求學問……冀以法律知識貢獻社會」。

江讀大學期間偶然之下接觸佛學，開始茹「海鮮素」，並恆常修習靜坐，2017年左膝十字韌帶斷裂後，更轉為全素飲食。

負傷間讀中國人民大學法律碩士

江曾在負傷期間，在港修讀中國人民大學法律碩士學位。她曾稱負笈美國時較多學習美方如何看待中國，令她想從中國角度了解中國，加上近年香港對一國兩制出現爭議，故選讀內地課程。她亦是菁英會執委，該會由參加過國家行政學院等中央級培訓院校國情研習班的香港青年組成。

中國人民大學黨委宣傳部昨在微信公眾號，介紹江旻憓是該校法學院2021屆碩士畢業生，並引述其教授莫于川稱，江在備戰東京奧運期間完成碩士論文，題目與「一國兩制」制度優勢有關，「她希望自己能夠更好地為香港特區的發展、為祖國的發展作貢獻」。