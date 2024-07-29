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「練到匿埋喊」 戰友：希望她多謝自己

【明報專訊】香港女子重劍隊江旻憓（Vivian）在巴黎奧運贏得個人賽金牌，以評述員身分見證隊友登頂的連翊希（Coco）透露，江旻憓練習期間曾壓力大得「匿埋一邊喊」，故為對方奪金高興，「希望Vivian記得要多謝自己，不要只顧把成績送給別人」。

評述見證奪金 心內翻騰十周半

香港女子重劍隊無緣「成團」出戰今屆奧運，連翊希以無綫電視的評述員身分參與，憶起江旻憓奪金一刻，笑言「聲音上要故作鎮定，但我的心內緊張得翻騰十周半」，又稱在32強首仗最緊張，「我們熟悉她，知道她需要的熱身時間較長，但看到她由第一場起愈來愈入局，打得愈來愈放，知道她從2016年（里約奧運）起，除了在Tavi（教練）的教導下改善技術，心態也一直進步」。

女重「一條心」 賽前打氣

要贏得奧運金牌，背後需承受旁人難以估計的壓力，連翊希透露，江旻憓練習期間壓力大得落淚，「我們看得出她好緊張、好大壓力，她訓練到一半，會自己匿埋喊」。女重港將在江旻憓賽前特意為她打氣，除了連翊希送花、陳渭泠及朱嘉望買氣球和蛋糕，即使佘繕妡在北京集訓也送上祝福；不論有多少人參加奧運，「我們都是一條心的」，連翊希堅定地說。

江旻憓在東京奧運落敗後再三道歉，昨日奪金後稱「冇對唔住大家」，連翊希期望江記得感謝自己一路以來的付出，「我想跟Vivian講的是，記得要多謝自己，希望她不要只顧把成績送給別人。因為旁人想像不到她用了多少時間、花了多少力氣，才能克服傷患和挫折，走到這步」。

江旻憓的啟蒙教練、「劍樂會」總教練陳偉勁形容看到學生勝出當刻心情激動，指重劍項目大比數落後很難逆轉，加上要在對手主場迎戰，估計江當刻什麼聲音也聽不到，專注作賽，踏入「無我境界」。

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