 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

啟蒙教練：10歲碰面 舞室學劍 前國手談港劍擊發展 嘆私營劍會缺場缺資源

【明報專訊】「劍后」江旻憓贏得奧運金牌，勢必再次掀起本港「劍擊潮」。江旻憓的啟蒙教練、前國家代表隊重劍主力隊員陳偉勁形容，對江的第一印象是「手好長」，最深刻是江於2008年「亞洲青少年擊劍錦標賽」奪得女子重劍金牌。培養出金牌的風光背後，陳指私營劍會面對場地及資金不足等社會現實，冀政府提供資源及場地予劍會舉辦比賽。

對江第一印象「手長反應好」

最深刻2008亞青賽奪金

陳偉勁於2005年遇上當時年僅10歲的江旻憓，同年他創立「劍樂會」。陳憶述，初次與江碰面是在荃灣一間舞蹈室，當時香港劍擊總會定期會在該舞蹈室舉辦培訓班，笑稱對江的第一印象是「手好長」、「反應及協調好好」及「接受能力好強」，形容「唔使教到好複雜」，近乎一點就明。

陳偉勁表示，江旻憓當時一放學便去劍會練劍，每周練習約3次，每次練兩小時。被問及最深刻的比賽，陳說必定是江旻憓於2008年「亞洲青少年擊劍錦標賽」奪得女子重劍金牌，他解釋，當年劍擊運動在香港屬小眾運動，江旻憓在本地表現較出眾，「好像不太特別」，但去到亞青賽層面，江擊敗眾多亞洲地區選手奪金，很驚喜，亦發現她對勝負的執著。

中型比賽需至少30劍道

嘆租貴「想搞大少少都難」

港隊男子花劍代表張家朗於上屆東京奧運奪金後，本港掀起一陣「劍擊潮」。陳偉勁形容，張奪金後全港劍會「爆滿」。他說，劍擊運動在港原屬小眾項目，並非每間劍會有空間容納標準長度的劍道，苦笑道「你知香港租金有幾貴、有幾難捱吧」。他以中型比賽為例，指一般中型比賽需要30條以上劍道，外加裁判及不同設備等，直言私營劍會「想搞大少少都難」，冀政府可提供資源及場地予劍會舉辦比賽。

除了場地不足，資金亦令私營劍會難以經營，陳偉勁表示，培訓人數增加「自然容易出狀元」，但他們都需汲收比賽經驗，很多時中小學生想打比賽，只能參加坊間劍會舉辦的小型比賽；以往曾於九龍灣國際展貿中心舉辦比賽，惟該中心已結業，如租用灣仔會展「一定蝕到嘭嘭聲」。他又說，一場設有20條劍道的劍擊比賽至少要有30個裁判，但裁判費用高昂。

劍擊屬於體院資助的精英項目。體院院長蔡玉坤年初曾言，體院新建的體育大樓將於7月建成，乒乓館等場館會遷至新大樓，舊有乒乓館則會改建成劍擊館。據了解相關工程未完，仍需時改建。

據體院網頁，2024/25年體院資助「A級」精英項目中，獲直接財政資助的成年/全職運動員共375人，劍擊佔36名。最高水平的全職精英運動員每月最多可獲5萬元直接財政資助。

明報記者

上 / 下一篇新聞