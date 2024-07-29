啟蒙教練：10歲碰面 舞室學劍 前國手談港劍擊發展 嘆私營劍會缺場缺資源

對江第一印象「手長反應好」

最深刻2008亞青賽奪金

陳偉勁於2005年遇上當時年僅10歲的江旻憓，同年他創立「劍樂會」。陳憶述，初次與江碰面是在荃灣一間舞蹈室，當時香港劍擊總會定期會在該舞蹈室舉辦培訓班，笑稱對江的第一印象是「手好長」、「反應及協調好好」及「接受能力好強」，形容「唔使教到好複雜」，近乎一點就明。

陳偉勁表示，江旻憓當時一放學便去劍會練劍，每周練習約3次，每次練兩小時。被問及最深刻的比賽，陳說必定是江旻憓於2008年「亞洲青少年擊劍錦標賽」奪得女子重劍金牌，他解釋，當年劍擊運動在香港屬小眾運動，江旻憓在本地表現較出眾，「好像不太特別」，但去到亞青賽層面，江擊敗眾多亞洲地區選手奪金，很驚喜，亦發現她對勝負的執著。

中型比賽需至少30劍道

嘆租貴「想搞大少少都難」

港隊男子花劍代表張家朗於上屆東京奧運奪金後，本港掀起一陣「劍擊潮」。陳偉勁形容，張奪金後全港劍會「爆滿」。他說，劍擊運動在港原屬小眾項目，並非每間劍會有空間容納標準長度的劍道，苦笑道「你知香港租金有幾貴、有幾難捱吧」。他以中型比賽為例，指一般中型比賽需要30條以上劍道，外加裁判及不同設備等，直言私營劍會「想搞大少少都難」，冀政府可提供資源及場地予劍會舉辦比賽。

除了場地不足，資金亦令私營劍會難以經營，陳偉勁表示，培訓人數增加「自然容易出狀元」，但他們都需汲收比賽經驗，很多時中小學生想打比賽，只能參加坊間劍會舉辦的小型比賽；以往曾於九龍灣國際展貿中心舉辦比賽，惟該中心已結業，如租用灣仔會展「一定蝕到嘭嘭聲」。他又說，一場設有20條劍道的劍擊比賽至少要有30個裁判，但裁判費用高昂。

劍擊屬於體院資助的精英項目。體院院長蔡玉坤年初曾言，體院新建的體育大樓將於7月建成，乒乓館等場館會遷至新大樓，舊有乒乓館則會改建成劍擊館。據了解相關工程未完，仍需時改建。

據體院網頁，2024/25年體院資助「A級」精英項目中，獲直接財政資助的成年/全職運動員共375人，劍擊佔36名。最高水平的全職精英運動員每月最多可獲5萬元直接財政資助。

明報記者