物業「被打釐印」 會計師：業主或報稅時方知被冒

稅務局表示，若有資料顯示某物業可能曾出租，稅務局會向業主／分租處所人士查詢，或發出物業稅／利得稅報稅表以供填報。如業主並無出租該物業，可向稅務局提供有關資料及證明文件（例如水費單、電費單、住址證明等），說明情况供稅局跟進。

盧華基解釋，案中租約如確實打了釐印，稅局會有相關紀錄，如果業主報稅時繼續將單位視為自住及沒報稅，與稅局紀錄不符，稅局就會發信了解是故意瞞報、忘記申報抑或有其他情况，業主要提供資料解釋。他認為事件始終牽涉虛假文件，建議業主知悉後及早報案和通知稅局，免生麻煩。

另有本身已放租的單位遭美誠再打釐印。盧稱，因租約簽訂後可棄租再租予另一人，故機制容許短時間內為同一單位租約重複打釐印。他說較難在業主方面把關，相信仍是要租客加以提防。

業界：交租一般不經第三方 籲先睇樓見業主

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，涉案公司準備大量文件，做法精密，但一般租客會直接交租予業主，不會經第三方帳戶，而業主大多希望與租客見面，了解對方背景。他提醒留學生要經持牌及有信譽中介租樓，如暫時未能來港，亦不要在未看樓、未見業主時繳付全年租金。律師謝天良表示，事件或涉及欺詐及虛假文書，建議學生及早報案，但案中公司曾以內地帳戶收款，經小紅書及微信與事主聯絡，有可能要由兩地警方調查。