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要聞

有事主不再信港中介 寧居深圳往返港大

【明報專訊】來自北方的張同學（化名）原帶着期待來港升學，沒料到租樓受騙，損失逾7萬元人民幣。他說香港租金貴，居住環境也不算好，已決定住在深圳，寧願日花4小時跨境往來深圳及港大，「哪怕每天跑遠一點，我也不想在香港住了」。

有文件放下戒心 未睇樓最多「圖文不符」

張同學最初在小紅書接觸美誠公寓，認為對方能提供土地查冊、釐印證明等，均可在政府官網核查，「文件都是真的，正常邏輯不會覺得有問題」。他曾提出先「睇樓」，美誠說單位仍有人居住，暫未能安排，但可看其他空置單位。他覺得說法合理，加上美誠聲稱有一整幢的學生公寓，並辦開放日，令他放下戒心，繳交半年租金及兩個月按金，「當時想最多就是（單位）圖文不符，不會捲錢跑路，沒想到這麼猖狂」。

後來他在小紅書見其他用戶質疑美誠，更發現有已睇樓同學受騙，形容對方密謀已久，防不勝防。經過今次事件，他「完全不能相信任何香港租房中介」，也不敢再在港租樓，「搞丟了這麼多錢，再花錢在香港住，心中也不舒服」。他已在內地報案，但沒信心討回款項。

以為打釐印即政府認可 「完全放心」

另一留學生Helen亦在睇樓前向美誠轉帳繳交兩個月租金，損失逾一萬元。她說，接觸美誠前曾數次被人搶去心儀單位，認為香港租賃市場緊張，沒睇樓簽約屬正常。她曾與友人分析租約，也從網上得知已打釐印的租約即獲政府認可，「完全放心、完全不會想會遇到騙子」。她說，微信群組現有逾30個受騙個案，有同學被騙去約15萬元積蓄，終日吃不下嚥。她對討回款項已不抱期望，現已透過其他中介另覓居所。

美誠與事主的租約訂明，如睇樓後不滿可退款，但要先交全款、在始租期前一周才可睇樓，又口頭稱可「試住」一周。有小紅書用戶6月底發文質疑美誠租樓多疑點，公司當時在官網發公告重申，租賃合約等全數文件屬實，保留追究權利。不過該官網一度未能閱覽，上周二再更新稱公司「受黑客攻擊」，現已獲國家反詐中心列入白名單，其主要小紅書帳戶亦被註銷。一個名為「美誠公寓有限公司」的新帳戶上周日在小紅書回應質疑帖文，同稱被黑客攻擊，並追查到是「行家」所為，同一帳戶又曾於留言以廣東話粗口罵「你班╳╳阻我搵食」。

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